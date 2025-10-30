「発達障害では？」とママ友に指摘された。知的には問題ないのに…モヤモヤが止まらない【ママリ】

療育終了後、ママ友からの指摘にモヤモヤ

仲良いママ友と遊んでたら、〇〇くんって発達相談とかしてる？様子見てると発達障害の何かがありそうな感じがすると言われました😞



息子は小さい頃言葉が遅いとかがあって療育行ってて、今は療育先からもう必要ないと言われて行ってないです💦

そのことはそのママ友には言ったことないのに、これを言われたので、やっぱりそうなんかーと落ち込みました😭



一応発達検査のフォローも受けてて、知的には問題なしと言われ、家ではわがまま言ったり、かんしゃくみたいに怒ることもたまにありますが保育園でも普通に指示も聞いてみんなと同じことできてますと言われてます。



言われた時は動揺して、そう思う？一回旦那と話し合ってみるわーって答えたのですが…仲良いからこそ言ってくれたんだと思いますが、普通にメンタルやられて、しばらく会いたくないです…

でも毎日LINEきて、また旅行の予定も立てようと言ってくれてます



普通に遊んでくれるんやーと嬉しい気持ちと、でも息子のこと障害って思ってるんでしょ？って思います。



こんなこと経験したママさんいますか？😥

子どもの成長に関わることについては、ママにとって非常にデリケートな問題です。そんな中で、身近なママ友からふとした指摘を受けた時、どのような気持ちになるでしょうか。今回は、療育を終了した後にママ友から発達についての指摘を受けてモヤモヤしてしまったママからの相談が寄せられました。

療育を終了し、保育園でも問題なく生活できている状況の中で突然指摘されたら、ママは当然複雑な気持ちを抱えてしまいますよね。療育先からも問題なしと言われているものの、身近な人からの言葉は心に深く響いてしまうものです。子どもの発達という繊細な話題だからこそ、投稿者さんも心が曇ってしまったそうです。今回の相談に対して先輩ママから寄せられたアドバイスをご紹介します。

ママたちから寄せられた回答

相談に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

ありがとうなんて思えない

同じ経験した訳ではないですが、ありがとうって気持ちになんてなれないです。

色んな気持ちが複雑ですが、自分の気持ちが落ち着くまで少し距離取っちゃうと思います😭



多くのママが共感するように、たとえ善意からの言葉だったとしても、感謝の気持ちになることは難しいものです。デリケートな話題だからこそ、距離を置きたくなる気持ちは当然の反応と言えそうです。

不安を煽る発言はやめて

専門家でもないのに不安を煽るような発言をするなんて、非常識な方だと思います！



そんな発言を普通にしてくる人は、これから先も普通に傷つくようなことを言ってくるだろうから深く関わらないほうがいいと思います。。



デリケートな話題への配慮

子どもの発達という繊細な話題について、たとえ親しい関係であっても慎重な配慮が必要ですよね。専門機関で問題ないと言われている場合は特に、第三者からの憶測による発言は相手を深く傷つけてしまうこともあります。



友人関係を大切にするためにも、このような話題には十分な配慮が大切です。自分の気持ちを大切にして、必要であれば距離を置くことも選択肢の一つかもしれません。

