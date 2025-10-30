Snow Man向井康二主演タイBLドラマ『Dating Game』ディレクターズカット版、3ヶ月連続でLemino1位に 3位には同作の特別映像がランクイン
NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」は、9月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計し、「Lemino人気作品月間ランキング」を発表。7月、8月に引き続き、9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めたボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』ディレクターズカット版が1位を獲得した。
【写真】夕日に照らされ…凛々しい向井康二“ジュンジ”の横顔
『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』は、全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリー。向井がタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語での演技に挑み、タイの実力派俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンとW主演を務める。日本でもファンが多いフルーク＝ナタット・シリポントーンとユド＝タンタット・ターリンピロムら、今タイで人気も実力もあるキャストたちが共演している。
スタッフ陣もタイで最高のクリエイターが集結。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・マヤ氏、All-Write Teamらとのコラボレーションが実現。
日本とタイ、異なる価値観を持つ2人が出会い、ぶつかり合いながらも絆を深めていく姿を描いた、時にコミカルで、時に胸を打つ物語が紡がれ、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残すラブストーリー。Leminoでは、タイ放送版に未放送シーンを追加したディレクターズカット版が全話配信中。
人気作品ランキング3位には、『【特別映像】Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』がランクイン。第1弾では、タイ×日本の国境や文化の違いを感じさせない、仲良しキャスト4人によるスペシャル映像「カップルデートゲーム」ことイヤホンガンガンゲームが登場。2チームに分かれて、イヤホンで音を遮断した状態でジェスチャー＆ワードゲームに挑戦する。
第2弾では、ドラマ製作の舞台裏。メイキング＆インタビューで届ける舞台裏ドキュメンタリーとなる。Part1は、ほぼタイ人のキャスト、スタッフの中へ単身で飛び込んでいった向井が、「初めての経験なので一生懸命頑張ります」と撮影を迎えるまでに心に灯していた想いや、W主演で共演しているマーチや、共演するフルーク、ユドとの初顔合わせ、クランクイン、撮影が始まってからの数日間の向井を追った貴重な映像。「タイの皆さんがとても優しくてそれに恩返ししたいなって毎日思っている」などと撮影に入ってからの心境を語っており、このドラマにかける向井のワクワクドキドキの気持ちを感じることができる。
Part2は、タイのキャスト＆スタッフによる率直なインタビューや、撮影現場の和気あいあいとした様子を収録。文化や言葉の壁を越えた両国のコラボについて、現地ならではのエピソードと熱い想いをたっぷりに届ける。Part3は、タイ×日本の挑戦が、いま世界へ、言葉も文化も超えて、一つのドラマを創り上げた日タイチームの舞台裏。そこには迷いや戸惑い、そしてそれを乗り越えて生まれた“絆”があった。ドラマ本編と同じチームで制作されたこの映像から、作品の温かさとチームワークの良さを感じることができる。
『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』は、全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリー。向井がタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語での演技に挑み、タイの実力派俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンとW主演を務める。日本でもファンが多いフルーク＝ナタット・シリポントーンとユド＝タンタット・ターリンピロムら、今タイで人気も実力もあるキャストたちが共演している。
スタッフ陣もタイで最高のクリエイターが集結。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・マヤ氏、All-Write Teamらとのコラボレーションが実現。
日本とタイ、異なる価値観を持つ2人が出会い、ぶつかり合いながらも絆を深めていく姿を描いた、時にコミカルで、時に胸を打つ物語が紡がれ、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残すラブストーリー。Leminoでは、タイ放送版に未放送シーンを追加したディレクターズカット版が全話配信中。
人気作品ランキング3位には、『【特別映像】Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』がランクイン。第1弾では、タイ×日本の国境や文化の違いを感じさせない、仲良しキャスト4人によるスペシャル映像「カップルデートゲーム」ことイヤホンガンガンゲームが登場。2チームに分かれて、イヤホンで音を遮断した状態でジェスチャー＆ワードゲームに挑戦する。
第2弾では、ドラマ製作の舞台裏。メイキング＆インタビューで届ける舞台裏ドキュメンタリーとなる。Part1は、ほぼタイ人のキャスト、スタッフの中へ単身で飛び込んでいった向井が、「初めての経験なので一生懸命頑張ります」と撮影を迎えるまでに心に灯していた想いや、W主演で共演しているマーチや、共演するフルーク、ユドとの初顔合わせ、クランクイン、撮影が始まってからの数日間の向井を追った貴重な映像。「タイの皆さんがとても優しくてそれに恩返ししたいなって毎日思っている」などと撮影に入ってからの心境を語っており、このドラマにかける向井のワクワクドキドキの気持ちを感じることができる。
Part2は、タイのキャスト＆スタッフによる率直なインタビューや、撮影現場の和気あいあいとした様子を収録。文化や言葉の壁を越えた両国のコラボについて、現地ならではのエピソードと熱い想いをたっぷりに届ける。Part3は、タイ×日本の挑戦が、いま世界へ、言葉も文化も超えて、一つのドラマを創り上げた日タイチームの舞台裏。そこには迷いや戸惑い、そしてそれを乗り越えて生まれた“絆”があった。ドラマ本編と同じチームで制作されたこの映像から、作品の温かさとチームワークの良さを感じることができる。