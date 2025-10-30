タレント眞鍋かをり（45）が30日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）にコメンテーターとして生出演し、米中首脳会談の印象を語った。

トランプ米大統領にとっては28日の日米首脳会談、29日の米韓首脳会談を経てこの日、今回のアジアツアーで最大の山場である中国の習近平国家主席と対談した。会談前のツーショットでは、笑みを見せるトランプ氏に対し、習氏の表情は終始引き締まったままだった。

眞鍋は「凄みがあって、世界一怖いツーショットだな、今って思いました」と、その迫力を評した。

トランプ氏は公称191センチ。映像では、握手する2人の身長はほぼ同じに見える。眞鍋は「習近平さんも同じくらいの迫力。生で見たら気絶しそうなくらいのパワーですけど」と驚きを口にした。

トランプ氏は日本滞在中、高市早苗首相との笑顔のツーショットや、腕を組んで歩くシーンなどがSNSで公開された。習氏との対照的な表情に、眞鍋は「あれだけ高市さんとの親密なシーンを世界に見せつけたという意味では、中国にも結構強めの牽制というか、メッセージだったわけじゃないですか？」と分析。「それがあってのこの会談って、どういうふうに進んでいくんだろう」と興味を示していた。