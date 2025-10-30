ザボディショップのホリデーコレクション2025♡心まで“WRAPPED IN LOVE”な限定ギフトが登場

ザボディショップから、2025年のホリデーコレクション「WRAPPED IN LOVE」が登場しました。世界中の人々や地球への愛を込めたこのコレクションは、見た目も中身も心温まる限定ラインナップ。アドベントカレンダーやホリデー限定の香りなど、贈る人にも贈られる人にも笑顔を届けてくれるアイテムがそろいます♡今年の冬は、やさしさと愛に包まれて過ごしてみませんか。

ザボディショップのホリデーコレクションとは

2025年のホリデーコレクションのテーマは「WRAPPED IN LOVE」。

人と人とのつながりや、ブランドが掲げる「使う方を応援し、社会を向上させる」という想いを、ハートや鳩、フルーツなどのモチーフで表現しています。

パッケージデザインは華やかでありながらも温かみがあり、手に取るだけで幸せな気持ちに。環境にも配慮した素材を使用し、ギフト選びを通じてサステナブルな選択ができるのも魅力です。

人気のアドベントカレンダーと限定フレーバー

今年は2種類のアドベントカレンダーが登場。

「ビッグラブ」（29,700円）は、レギュラーサイズ中心の豪華仕様で、スキンケアやボディケアを存分に楽しめる内容です。

「ラブ」（13,750円）は、ミニサイズのボディケアや現品サイズのマスクなど、デイリーに使えるアイテムがたっぷり。

さらに、ホリデー限定フレーバーも3種登場。

・SUGARPLUM PASSION：プラムソルベとピオニーの華やかな香り。

・CRANBERRY CRUSH：甘酸っぱいクランベリーとミントの爽やかさ。

・CARAMEL CUDDLE：バニラとソルトブロッサムの甘く優しい香り。

どれも心を包み込むようなぬくもりを感じさせてくれます♪

ギフト選びをもっと楽しく♡

アドベントカレンダーのほかにも、1,000円台のプチギフトから10,000円台の贅沢ギフトまで、全29種類をラインナップ。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなアイテムがそろっています。ホリデー気分を盛り上げるパッケージは、クリスマスツリーの下に並べたくなるかわいさ。

公式サイトでは全ギフトの詳細をチェックできるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

愛に包まれるホリデーを、ザボディショップと

今年のホリデーは、あなたと大切な人を“愛”で包む特別な時間を。ザボディショップの「WRAPPED IN LOVE」コレクションは、贈る人の気持ちをやさしく伝えてくれるアイテムばかりです。

アドベントカレンダーでクリスマスまでの日々を彩るのもおすすめ。心と肌にやさしい香りとともに、温もりあふれる冬を過ごしてみませんか。