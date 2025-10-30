「実写化確定」佐藤栞里、『SLAM DUNK』のコスプレ姿に反響殺到！ 「漫画から抜け出してきたみたい」
モデルの佐藤栞里さんは10月29日、自身のInstagramを更新。人気漫画『SLAM DUNK』（集英社）のコスプレ姿を公開したところ、反響が殺到しています。
【写真】佐藤栞里の『SLAM DUNK』コスプレ姿
ファンからは「リアル彩子さん」「美人マネージャー??」「実写化確定」「めちゃそっくり」「アニメより本人」「再現度の高さにほんと感動」「漫画から抜け出してきたみたい」「スラダン愛！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「リアル彩子さん」佐藤さんは「ハッピーハロウィン 先日、ブランチ恒例の仮装生放送にて『SLAM DUNK』湘北高校バスケ部マネージャー彩子さんに扮しました」とつづり、10枚の写真を投稿。同作のキャラクター・彩子になりきっています。服装だけでなくヘアスタイルまで完全再現しており、とてもハイクオリティーなコスプレです。
劇場版『SLAM DUNK』を鑑賞17日の投稿で、映画『THE FIRST SLAM DUNK』を鑑賞したことを報告した佐藤さん。『SLAM DUNK』の大ファンのようです。「何度観てもやっぱり最っっ高だ！！」「知っているのにいつも手に汗握ってしまうんだよな」と感想もつづっています。今後の投稿にも期待したいですね。
