Photo:吉嗣裕馬

11年ぶりのリニューアル。

1994年“走れるビジネスシューズ”をコンセプトに誕生したランウォーク。

僕も過去に試したことがありますが“走れる”は決して比喩ではありません。それもそのはず、日本が誇るスポーツシューズブランド「アシックス」がランニングシューズの技術を駆使しているのですから。

今夏で7シリーズ目なのですが、2014年リリースの6シリーズが長かった。実用性と機能性があまりに優れていたから、スペックアップは必要ない、という判断だったのかと思います。

Photo:吉嗣裕馬

とはいえ、この11年間でテレワークという働き方が生まれ、徒歩移動が減り、ビジネスファッションも多様化しました。それを踏まえ、シリーズ7では“品格と機能美の追求”をコンセプトにリニューアルしたのです。

まず特筆すべきは、よりドレス顔になったエレガントなデザイン。

Photo:吉嗣裕馬

きめ細かくしなやかなレザーは量産品とは思えないクオリティで、僕はまっさきに1番シンプルなストレートチップのRUNWALK 7 TS GTX（3万8,500円）をチョイス。ストレートチップは、オフィスはもちろん、高級レストランから冠婚葬祭すべてに使えるし、なにより作り込みの良さを実感できるからです。

こちらのモデルは、サプライヤーと何度も協議を重ねて決定したというイタリア産のステアレザーを、熟練の職人が磨き上げたという一足。

Photo:吉嗣裕馬

トラディショナルとハイテクの融合

ドレスシューズのデザインポイントである羽根周りは5アイレットや裏ハトメなどクラシカルなディテールが端正で折り目正しい雰囲気を醸しています。

ラウンドトウも優美なシェイプで正統派然とした趣。この佇まいなら、艶感のある「ゼニア」のスーツにも、マットな質感の「スキャバル」のスーツにもきっとハマることでしょう。コンセプトの“品格”は問題なくクリアしています。

続いてもうひとつのコンセプトである“機能美”に注目。

Photo:吉嗣裕馬

履き心地の良さとデザイン性を高めるため、長さや角度をミリ単位で調整した自社設計のラストを採用し、ライニングには雨の日でも染みにならずに靴内を快適な状態に保ってくれるゴアテックスを搭載。

さらにソールはラバー製ながらもドレスシューズの特徴であるソールの薄さを表現。

しかもその薄さのなかにハイスペックな機能を多数詰め込んでいるのです。

Photo:吉嗣裕馬

前足部にはランニングシューズから着想を得たY字型の樹脂プレートを内蔵。歩行時のねじれを抑制し、安定した歩行をサポートしてくれます。

ソール底面の無数の穴はデザイン性だけでなく軽量化も実現。

地面にファーストタッチするかかとには、独自のスポンジ合成技術に衝撃緩衝機能GELを融合させて軽量化したfuzeGELを広範囲に採用することで、クッション性と反発性を両立。

Photo:吉嗣裕馬

しかもこの機能の集合体ともいえるラバーソールは側面を塗装で仕上げることで質感も高めているのです。

この、より美しく、より歩きやすくなったランウォークが一足あれば、ビジネスとプライベートの垣根を越えて活躍すること間違いなしです。