　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


53963.58　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
53789.38　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
53782.03　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
51808.10　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

51325.61　　★日経平均株価30日終値

51003.51　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
50217.67　　6日移動平均線
50036.90　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
49956.06　　均衡表転換線(日足)
49826.82　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
49316.06　　新値三本足陰転値
48224.98　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
48007.47　　均衡表基準線(日足)
47845.54　　25日移動平均線
46746.23　　均衡表転換線(週足)
46110.22　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
45864.26　　ボリンジャー:-1σ(25日)
45446.46　　13週移動平均線
44262.42　　均衡表雲上限(日足)
44148.50　　75日移動平均線
44132.00　　均衡表基準線(週足)
43882.98　　ボリンジャー:-2σ(25日)
42667.93　　ボリンジャー:-1σ(13週)
42570.83　　均衡表雲下限(日足)
42183.54　　26週移動平均線
41901.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40093.02　　200日移動平均線
39889.41　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38256.86　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37110.88　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35051.10　　均衡表雲上限(週足)
34330.18　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30403.49　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　92.60(前日95.54)
ST.Slow(9日)　　92.70(前日88.82)

ST.Fast(13週)　 93.55(前日94.24)
ST.Slow(13週)　 93.15(前日93.38)

［2025年10月30日］

株探ニュース