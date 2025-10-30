

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





53963.58 ボリンジャー:＋3σ(26週)

53789.38 ボリンジャー:＋3σ(25日)

53782.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)

51808.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)



51325.61 ★日経平均株価30日終値



51003.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)

50217.67 6日移動平均線

50036.90 ボリンジャー:＋2σ(26週)

49956.06 均衡表転換線(日足)

49826.82 ボリンジャー:＋1σ(25日)

49316.06 新値三本足陰転値

48224.98 ボリンジャー:＋1σ(13週)

48007.47 均衡表基準線(日足)

47845.54 25日移動平均線

46746.23 均衡表転換線(週足)

46110.22 ボリンジャー:＋1σ(26週)

45864.26 ボリンジャー:-1σ(25日)

45446.46 13週移動平均線

44262.42 均衡表雲上限(日足)

44148.50 75日移動平均線

44132.00 均衡表基準線(週足)

43882.98 ボリンジャー:-2σ(25日)

42667.93 ボリンジャー:-1σ(13週)

42570.83 均衡表雲下限(日足)

42183.54 26週移動平均線

41901.70 ボリンジャー:-3σ(25日)

40093.02 200日移動平均線

39889.41 ボリンジャー:-2σ(13週)

38256.86 ボリンジャー:-1σ(26週)

37110.88 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35051.10 均衡表雲上限(週足)

34330.18 ボリンジャー:-2σ(26週)

30403.49 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 92.60(前日95.54)

ST.Slow(9日) 92.70(前日88.82)



ST.Fast(13週) 93.55(前日94.24)

ST.Slow(13週) 93.15(前日93.38)



［2025年10月30日］



