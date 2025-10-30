醒井養鱒場でニジマスの採卵・採りたてのイクラ丼を楽しむイベントを開催
滋賀県醒井養鱒場では11月22日、「ニジマス採卵体験とイクラ丼を味わう」を採卵場・せせらぎ休憩所にて開催する。
採卵を体験
同イベントでは、専門職員の指導のもと、自身でニジマスの採卵を体験できる。
昼食では採った卵をごはんにのせた「オリジナルのイクラ丼」と「大アマゴのぶつ切り汁」が味わえる。
採れたてのイクラで丼
体験・昼食の前後には、養鱒場内の散策や釣りも楽しめる。
当日は、全3回の実施となり、定員は各回16人。事前予約が必要となる。
料金は、高校生以下および滋賀県内在住の65歳以上が3,000円、大学生3,340円、大人3,570円。未就学児の見学のみは無料。
