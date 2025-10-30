双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子の誕生から1か月が経ったことを報告。

投稿された絵日記風イラストでは、産後の身体の変化や痛みについても率直に綴っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 産後1か月 体の異変を報告 「手がつったり膝や足首痛い」「なにもかもホルモンのせい」





中川さんは「新生児終わりなのでそろそろ顔は隠そうかなと思います」と子どもたちのプライバシーへの配慮を示しつつ、「手がつったり膝や足首痛い」と産後の体調について明かしました。







イラストには「なにもかもホルモンのせい 〜産後1カ月編〜」と題し、パステルカラーの星が散りばめられた背景の中、産後の痛みや困惑、喜び、疲労が入り混じる様子が描かれています。







「産後の肥立ちはどうですか？みなさん」と他の母親たちにも問いかけた中川さんは、「足の痛さがおさまってくれないと困るよ復帰までに！」と今後の活動再開に向けての思いも綴りました。







また、「母乳って血液からつくられるんだよね だからなのか？立ちくらみがすごい…！！」と立ちくらやみひざの痛み、手のひらがつることなど体の異変を明かしています。







中川さんは最後に「11月いっぱいしっかり母も身体を休ませながら双子と頑張ります」とコメントし、「いつもあたたかいコメントありがとうございます」とフォロワーへの感謝も伝えています。



【担当：芸能情報ステーション】