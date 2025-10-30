体操の世界選手権で個人総合3連覇を果たした橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）が10月30日、丸の内仲通りで行われたラジオ体操にゲスト出演した。

正午のお昼休みの時間帯に通りを埋め尽くしたオフィスワーカーとともに体を動かし、「東京のど真ん中に、こんなに人が集まってびっくり。体操をいろいろな方に知っていただける良い機会になった」と笑顔を見せた。

25日までジャカルタで行われた世界選手権では個人総合で3連覇となる金メダル、種目別鉄棒で銀メダルを獲得。今年から跳馬以外の種目で技の数が10から8に減るルール変更が実施され、初めて開催された世界選手権で結果を残した。

「10から8になって楽になった分、逆に魅せていかないといかないし、差別化にもなる」と分析した上で「試合だけでなく、普段の練習から意識していく。Dスコアも上げられるところは上げて、バランスを取りながらロスまでに早めに仕上げておけば、幅が広がると思う。焦らず、でも、早めに仕上げていけるように準備していく」と、28年ロサンゼルス五輪を見据えた。

11月13日からは全日本団体、種目別選手権（群馬・高崎アリーナ）が行われる。日本のエースは、「団体選手権で優勝したい。自分自身、大学2年生以来、優勝していないので。セントラルスポーツの一員として、まずは団体選手権で優勝したい」と目下の目標を定めた。