東京・有楽町で婚活を後押しするイベント「TOKYO結婚おうえんフェスタ」開催
東京都は11月22日、「TOKYO結婚おうえんフェスタ」を、有楽町駅前広場および東京交通会館にて開催する。
TOKYO結婚おうえんフェスタ
同企画は、結婚や婚活に関心がありながら、なかなか一歩を踏み出せない人への後押しを目的とした無料イベント。
当日は、タレントのバービーさんや、婚活アドバイザーの植草美幸さんが参加するステージトークショーのほか、ヘアアレンジ体験やプロによる撮影体験、お試し結婚相談所などを実施する。
植草美幸さんと婚活コーディネーターの荒木直美さんからのアドバイスメッセージがもらえるカプセルコーナーも展開する。
また、東京交通会館では、"植草美幸式婚活テクニック〜一から学ぶ婚活学〜"をテーマとしたセミナーを予定している。
開催時間は12時30分〜17時。セミナーへの参加は事前申込が必要となる。
