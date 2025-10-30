大阪・ＭＢＳラジオは３０日、新番組「増田貴久のスーパーオモシロラジオ」（水曜・深夜１時）が１１月５日から放送されると発表した。今月２９日深夜（３０日未明）に放送終了した「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」の後継番組となる。

同局関係者は新番組について「『―ますまるらじお』と同じ時間帯に放送する後継番組。『―ますまるらじお』にはフリーアナウンサーの宮島咲良さんに出演いただいていたが、新番組の出演者として現時点で発表できるのは増田さんだけです」と話した。

「―ますまるらじお」は昨年８月、中丸が芸能活動自粛に伴い出演を見合わせ。中丸は今年１月に活動再開したが、番組出演を再開しないまま、９月に番組終了が発表された。

増田は２０１１年１０月からＭＢＳラジオの同時間帯で手越祐也とともに「テゴマスのらじお」をスタート。１４年５月から宮島アナが加入し、２０年７月から増田と宮島アナが出演する「ますますらじお」にリニューアル。さらに２１年４月から中丸雄一を迎えて「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」と名称が変更されている。