　10月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2890銘柄。東証終値比で上昇は1690銘柄、下落は1135銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2445>　タカミヤ　　　　　　410　　 +57（ +16.1%）
2位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　　123　　 +17（ +16.0%）
3位 <1925>　大和ハウス　　　 6067.7　+796.7（ +15.1%）
4位 <7508>　ＧセブンＨＤ　　　 1350　　+158（ +13.3%）
5位 <9997>　ベルーナ　　　　　 1120　　+107（ +10.6%）
6位 <6702>　富士通　　　　　　 4325　　+325（　+8.1%）
7位 <4373>　シンプレクス　　　 4380　　+310（　+7.6%）
8位 <6551>　ツナグＧＨＤ　　　　842　　 +56（　+7.1%）
9位 <9536>　西部ガスＨＤ　　 1999.9　+127.9（　+6.8%）
10位 <4366>　ダイトーケミ　　　286.8　 +16.8（　+6.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2613>　Ｊオイル　　　　　 1517　　-492（ -24.5%）
2位 <4526>　理ビタ　　　　　　 2300　　-498（ -17.8%）
3位 <6822>　大井電気　　　　　 4000　　-570（ -12.5%）
4位 <6807>　航空電子　　　　　 2480　　-327（ -11.6%）
5位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1712　-212.0（ -11.0%）
6位 <6196>　ストライク　　　　 3680　　-430（ -10.5%）
7位 <9686>　東洋テク　　　　　 1524　　-159（　-9.4%）
8位 <4308>　Ｊストリーム　　　　350　　 -30（　-7.9%）
9位 <2207>　ｍｅｉｔｏ　　　　 1950　　-154（　-7.3%）
10位 <3231>　野村不ＨＤ　　　　　865　 -57.7（　-6.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1925>　大和ハウス　　　 6067.7　+796.7（ +15.1%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 4325　　+325（　+8.1%）
3位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5191.1　+266.1（　+5.4%）
4位 <4503>　アステラス　　　　 1675　 +75.0（　+4.7%）
5位 <6971>　京セラ　　　　　　 2215　 +73.5（　+3.4%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　 5420　　+121（　+2.3%）
7位 <9766>　コナミＧ　　　　　22430　　+395（　+1.8%）
8位 <4751>　サイバー　　　　　 1550　 +25.0（　+1.6%）
9位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2830　 +37.0（　+1.3%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　755　　+6.8（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1712　-212.0（ -11.0%）
2位 <6504>　富士電機　　　　　10900　　-550（　-4.8%）
3位 <4502>　武田　　　　　　　 4110　　-147（　-3.5%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　27900　　-675（　-2.4%）
5位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　770　 -14.1（　-1.8%）
6位 <6501>　日立　　　　　　　 4878　　 -85（　-1.7%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　　 1690　　 -20（　-1.2%）
8位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　　 1752　 -18.0（　-1.0%）
9位 <5401>　日本製鉄　　　　　　638　　-5.1（　-0.8%）
10位 <8253>　クレセゾン　　　 3719.9　 -28.1（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース