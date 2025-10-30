10月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2890銘柄。東証終値比で上昇は1690銘柄、下落は1135銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <2445> タカミヤ 410 +57（ +16.1%）

2位 <4576> ＤＷＴＩ 123 +17（ +16.0%）

3位 <1925> 大和ハウス 6067.7 +796.7（ +15.1%）

4位 <7508> ＧセブンＨＤ 1350 +158（ +13.3%）

5位 <9997> ベルーナ 1120 +107（ +10.6%）

6位 <6702> 富士通 4325 +325（ +8.1%）

7位 <4373> シンプレクス 4380 +310（ +7.6%）

8位 <6551> ツナグＧＨＤ 842 +56（ +7.1%）

9位 <9536> 西部ガスＨＤ 1999.9 +127.9（ +6.8%）

10位 <4366> ダイトーケミ 286.8 +16.8（ +6.2%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <2613> Ｊオイル 1517 -492（ -24.5%）

2位 <4526> 理ビタ 2300 -498（ -17.8%）

3位 <6822> 大井電気 4000 -570（ -12.5%）

4位 <6807> 航空電子 2480 -327（ -11.6%）

5位 <6752> パナＨＤ 1712 -212.0（ -11.0%）

6位 <6196> ストライク 3680 -430（ -10.5%）

7位 <9686> 東洋テク 1524 -159（ -9.4%）

8位 <4308> Ｊストリーム 350 -30（ -7.9%）

9位 <2207> ｍｅｉｔｏ 1950 -154（ -7.3%）

10位 <3231> 野村不ＨＤ 865 -57.7（ -6.3%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <1925> 大和ハウス 6067.7 +796.7（ +15.1%）

2位 <6702> 富士通 4325 +325（ +8.1%）

3位 <2914> ＪＴ 5191.1 +266.1（ +5.4%）

4位 <4503> アステラス 1675 +75.0（ +4.7%）

5位 <6971> 京セラ 2215 +73.5（ +3.4%）

6位 <5802> 住友電 5420 +121（ +2.3%）

7位 <9766> コナミＧ 22430 +395（ +1.8%）

8位 <4751> サイバー 1550 +25.0（ +1.6%）

9位 <9201> ＪＡＬ 2830 +37.0（ +1.3%）

10位 <9501> 東電ＨＤ 755 +6.8（ +0.9%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6752> パナＨＤ 1712 -212.0（ -11.0%）

2位 <6504> 富士電機 10900 -550（ -4.8%）

3位 <4502> 武田 4110 -147（ -3.5%）

4位 <6920> レーザーテク 27900 -675（ -2.4%）

5位 <3861> 王子ＨＤ 770 -14.1（ -1.8%）

6位 <6501> 日立 4878 -85（ -1.7%）

7位 <4506> 住友ファーマ 1690 -20（ -1.2%）

8位 <2002> 日清粉Ｇ 1752 -18.0（ -1.0%）

9位 <5401> 日本製鉄 638 -5.1（ -0.8%）

10位 <8253> クレセゾン 3719.9 -28.1（ -0.7%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

