【お得】最大7万円オフも、マウスコンピューター「HALLOWEENセール」をECサイトで開催
マウスコンピューターは、10月29日（水）より、自社ECサイトにて「HALLOWEENセール」を開始した。期間は2025年11月19日10時59分までで、対象製品は最大70,000円（税込）値引きで購入できる。
セール対象は、一般用途向けブランドのノートPCからクリエイター向けブランドのデスクトップPCまで幅広いラインナップ。例えば、ゲーミングPCブランド「G TUNE」からは、デスクトップ型のハイエンドゲーミングPC「G TUNE FZ-I9G80」が569,800円から499,800円に値下げ。全15色から好きな色を選べる“光るキーボード”が人気のノートPC「G TUNE P5-I7G60BK-C（32GB/1TBブラック）」は229,900円から209,900円で販売される。
また、クリエイター向けPCブランド「DAIV」のミニタワーモデル「DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio認定）」は349,800円から329,800円に、持ち運びしやすい14型ノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B（32GB/1TB）」も216,200円から206,200円にそれぞれ値引きされる。その他、一般用途向けブランド「mouse」からはスタイリッシュなアルミニウム筐体のノートPC「mouse B4-I5U01SR-A」が129,800円から114,800円に、デスクトップ「mouse SH-A3A01」は79,800円から76,800円で提供される。
セールの詳細および購入は、マウスコンピューターECサイトから確認できる。
