ひらパー「推し活」イルミネーション11・1開幕 推しカラー8色のライティングも【見どころ】
ひらかたパーク（大阪府枚方市）のイルミネーションイベント『光の遊園地 〜Flowering Illumination Rose〜』が、11月1日に開幕する。
【写真】ひらパーのイルミネーション 推し活スポット多数
開催12年目を迎える今年は、「ローズガーデン」誕生70周年を記念し、「バラ」をテーマに園内をロマンチックに彩る。また、推し活が楽しめる「推し活パーティー」や体験型イルミネーション「マジカルドレス」などの新エリアが登場し、全7エリアのイルミネ−ションを楽しめる。
■『光の遊園地 〜Flowering Illumination Rose〜』概要
開催期間：2025年11月1日（土）〜2026年4月5日（日）の特定日
開催時間：11月〜1月／午後5時〜、2月／午後5時半〜、3・4月／午後6時〜、いずれも閉園まで
開催場所：ひらかたパーク園内
・バラをテーマにした演出
毎年好評の高さ約13メートルの「花と妖精のツリー」や約500灯のランタンが登場する「光のランタン広場」を、バラをテーマとした装飾で彩る。また「ローズメリーゴーラウンド」が復活する。
・新エリア「推し活パーティー」
推し活にぴったりのフォトスポットが満載。「ハートのベンチ」は、3色から6色（赤・青・黄・オレンジ・緑・紫）にパワーアップ。エリア壁面は8色（赤・青・黄・オレンジ・緑・紫・白・ピンク）のイルミネーションで装飾され、推しカラーを背景に写真撮影できる。推しのぬいぐるみやアクリルスタンドを置いて撮影ができる8色の小箱なども登場する。
・新エリア「マジカルドレス」
ボタンを押すと妖精のドレスの色が変わり、魔法がかかったような仕掛けが楽しめる体験型イルミネーション「マジカルドレス」がオープン。
