新木優子、親友と2人旅で見せた“無造作ヘア”が話題「年々綺麗になってて怖い」「くぅ〜！カッコ可愛い」
俳優の新木優子（31）が、30日までに自身の「親友との2人旅を切り取る」TikTok「新木優子のあらきあるき」を更新。スペイン・バルセロナで撮影された無造作ヘアに反響が集まっている。
【動画】「可愛すぎるって」大きなシュシュで大きなお団子ヘアの新木優子
新木は、バルセロナの街中を歩きながら大きなシュシュを使って髪の毛をラフな団子ヘアにまとめた動画をアップ。くしを使わずきれいに“無造作ヘア”を作っていた。
続けて、バッグとサングラスを笑顔で受け取り、カジュアルでも上質な雰囲気漂うスペイン旅行コーデを披露している。
この投稿を見た人からは「私がそんな無造作にくくったらボサボサ頭になる自信しかない」「年々綺麗になってて怖い」「くぅ〜！カッコ可愛い」「生まれてきてくれて本当にありがとう」「可愛すぎるって」など、新木の美貌を称賛するコメントが集まっていた。
