◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ第1日（2025年10月30日 千葉県 成田ヒルズCC（7137ヤード、パー71））

第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）が6バーディー、1ボギーの66をマークし、今季初の首位発進を決めた。

前半の4番パー3、ピン1メートルにつけてバーディーを奪った。8番パー3は奥から13メートル、9番は5〜6メートルをねじ込んだ。

「全然納得いってないショットが多かった。パッティングは今日は読めてたなくらいの感じ。最近パッティングは良いので、それに助けられました」

今季は予選落ちが2回のみ。今年3月には結婚し、「お金を稼ごうというモチベーションだけです。妻の買い物のためにも頑張ります」と笑った。

今月のバンテリン東海クラシックの試合前には自分へ高級時計を購入。その力も受け、トップで決勝ラウンドに進んだ。ただ、週末にスコアを伸ばせず11位。「最終日に落とすことが多いので、あまり気を張らずに適当にやるような感じで、パターだけ真剣にやるような感じがいいのかなと思ったりします」と切り替える。

12月には結婚式を予定している。「結婚式までに1勝を目標にしているので、それまでに早めにしたいです」。今度こそ首位の座を守り抜く。