女優の松本若菜（41）が30日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ撮影中のオフショットを披露した。

松本は「みなさんおこんにちは 松本です すっかり秋めいて朝晩は寒い日々が続いていますがみなさまいかがお過ごしでしょうか」とフォロワーへのあいさつ。

そして「北海道での撮影のオフショットを」とつづり、黄色のジャンパーを羽織ってとうもろこしを笑顔で頬張る“おちゃめショット”を披露した。

続けて「馬さんはやっぱりかわいいです 松本は撮影でお邪魔した牧場の方が湯がいてくださった とうもろこし 」とつづり、デニムシャツに長靴を履いた自身と馬が写された“ロイヤル2ショット”もアップした。

さらに、とうもろこしにまつわるエピソードとして「子供のころ"とうもろこし"が言えなくて 【とうこもろし】と言ってたと未だ親に言われます 還暦迎える頃にも言われてるんでしょうか」と幼少期のあるある秘話も記し、最後に「ザ・ロイヤルファミリー とてもご好評をいただいております 引き続きよろしくお願いいたします！」と結んだ。

この投稿にフォロワーからは「馬も若菜ちゃんも可愛すぎる」「かーわーいーいー」「背が高いから、馬とのツーショットは、映えますねー」「私は（とんもろこし）と言っていました」「笑顔がたまりません」などの反響が寄せられた。