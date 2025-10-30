【「旅するマグネット」甲信越エリア】 10月30日公開 価格：各700円

ペノンが展開する「旅するマグネット」に10月30日、甲信越（山梨、長野、新潟）の絵柄が出揃い、甲信越エリアのコンプリートを達成した。

「旅するマグネット」は、全国各地で活躍するご当地クリエイターを起用し、地元のクリエイターだからこそ知っているその地域のローカル文化をイラストに取り入れている。

そのイラストをもとに、宮城県女川町の「みなとまちセラミカ工房」が15cmのスペインタイルを製作。そのタイルをスキャンしてPENON独自のプリント技術で立体化するという3段階の工程を経て、スペインタイルの特長を生かした「旅するマグネット」を仕上げている。

素材には、美濃焼の廃材をアップサイクルしたタイルを使用しており、限られた資源を無駄なく使うための工夫から生まれたサステナブルな素材でできている。商品のパッケージは再生紙が使われており、プラスチックの包装材は一切使用していない。店頭の什器にもリサイクルした木材を使用し、環境に配慮した取り組みを徹底している。

山梨県

山梨県 富士吉田の街

山梨県 新倉山からの富士

山梨県 昇仙峡

山梨県 フルーツの街

山梨県 Kofu Jewels

【山梨県ご当地クリエイター：神山奈緒子】

改めて自分の生まれ育った地域を見直す、とても良いきっかけになりました。地元に暮らしていると当たり前に感じていた風景や空気の色、そこに流れる時間の穏やかさを、大切に感じながら制作しました。他の地域のマグネットも、それぞれの土地の魅力がどんな形で表現されるのか、とっても楽しみ にしています。

長野県

長野県 松本城

長野県 諏訪湖

長野県 奈良井宿

長野県 雪山の雷鳥

【長野県ご当地クリエイター：サチネッコ】

タイルならではの質感や工程を楽しみながら、心を込めて制作しました。ひとつひとつの絵柄が、長野の透き通るような空気や山々の静けさを思い出させてくれるように、色や構図にもこだわっています。大好きな長野県の空気感を味わって頂けたら嬉しいです。あちこちに旅をしたくなる、日本各地の魅力を感じられるこの企画に参加できたことを心から嬉しく思います。

新潟県

新潟県 長岡まつり大花火大会

新潟県 佐渡の金山

新潟県 米処

新潟県 萬代橋

【新潟県ご当地クリエイター：トミタ マミ】

初めて自分の故郷をテーマにしたイラスト制作を担当させていただき、描き進めるたびに、これまで何気なく見てきた風景の美しさや、自分の住む県の魅力を改めて感じることができました。地元の自然や人の温かさ、そこに流れる穏やかな時間をどう表現するか考えるプロセスそのものが、とても幸せな体験でした。このような素敵な企画に関わらせていただけたことに心から感謝しています。