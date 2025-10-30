コクのあるかつおのユッケ風はおつまみとしても絶品◎


かつおのさくは手ごろな価格で、肉感のある食べごたえも魅力。ユッケ風にすればおつまみや箸休めにぴったりの一品に。さらにもっとおいしく食べるコツも教えていただきました！

レシピを教えてくれたのは料理家の今井真実さん


料理家。noteやInstagram（@mamiimai）などで発信するレシピやエッセイにファンが多く、身近な材料の新鮮な組み合わせに定評がある。

■かつおのユッケ風

卵黄とごま、ごま油でコクをプラス

【材料・2人分】

かつお(刺し身用) …小1さく(約100g)

卵黄…1個分

■A

　青ねぎのみじん切り…10g

　おろしにんにく…少々

　白すりごま…大さじ1弱

　しょうゆ…小さじ2

　砂糖、ごま油…各小さじ1

青じそ、焼きのり…各適量

【作り方】

1．かつおは粗く刻んでボウルに入れ、Aを加えて混ぜる。

2．器に盛って卵黄をのせ、しそ、のりを添える。

（1人分168kcal／塩分1.0g）

＜おいしく食べるコツ＞

卵黄を全体にからめ、のりとしそを重ねた上にのせて。くるりと巻いて食べると香りがプラスされて極上の味わいに！


手ごろで高コスパのかつおは、肉感覚で使えてアレンジの幅が広がります！少ない材料でサッと作れる一品レシピは、忙しい日の頼れる救世主。卵黄とごま油でコクのあるリッチな味わいは、おつまみとしてもおすすめです◎

レシピ考案／今井真実　撮影／木村 拓　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

文＝畠山麻美