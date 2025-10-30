切って混ぜるだけの簡単アレンジ！卵黄×ごま油でコク深い「かつおのユッケ風」
【画像を見る】プロのアイディアが満載！「お刺し身のおいしい変身レシピ」アレンジ9品
かつおのさくは手ごろな価格で、肉感のある食べごたえも魅力。ユッケ風にすればおつまみや箸休めにぴったりの一品に。さらにもっとおいしく食べるコツも教えていただきました！
レシピを教えてくれたのは
今井真実さん
料理家。noteやInstagram（@mamiimai）などで発信するレシピやエッセイにファンが多く、身近な材料の新鮮な組み合わせに定評がある。
■かつおのユッケ風
卵黄とごま、ごま油でコクをプラス
【材料・2人分】
かつお(刺し身用) …小1さく(約100g)
卵黄…1個分
■A
青ねぎのみじん切り…10g
おろしにんにく…少々
白すりごま…大さじ1弱
しょうゆ…小さじ2
砂糖、ごま油…各小さじ1
青じそ、焼きのり…各適量
【作り方】
1．かつおは粗く刻んでボウルに入れ、Aを加えて混ぜる。
2．器に盛って卵黄をのせ、しそ、のりを添える。
（1人分168kcal／塩分1.0g）
＜おいしく食べるコツ＞
卵黄をくずして全体にからめ、のりとしそを重ねた上にのせて。くるりと巻いて食べると、香りが加わって極上の味わいに！（今井さん）
＊ ＊ ＊
手ごろで高コスパのかつおは、肉感覚で使えてアレンジの幅が広がります！少ない材料でサッと作れる一品レシピは、忙しい日の頼れる救世主。卵黄とごま油でコクのあるリッチな味わいは、おつまみとしてもおすすめです◎
レシピ考案／今井真実 撮影／木村 拓 スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝畠山麻美