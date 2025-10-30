上田竜也がプロデュースするハロウィンイベント『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』が10月29日、30日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催されている。初日には小山慶一郎（NEWS）や川島如恵留（Travis Japan）のほか、後藤真希が出演。上田と後藤はハロウィンコスでのツーショットを、自身のInstagramに投稿している。

（関連：【写真】後藤真希、上田竜也にメロメロ？ 小山慶一郎、川島如恵留、B&ZAIらとの『マウピフェス』仮装オフショット）

上田は「ふっ 可愛さの頂点に君臨する ゴマキも 俺にかかれば ご覧の通りさ」と綴り、後藤が両頬に手を当て、上田がそれに笑みを浮かべている写真をアップ。投稿には後藤が「フェスめちゃくちゃ楽しかったです」「我らのキング」「最高でした！ありがとうございます」と感謝のコメントを残している。

後藤も「とても楽しかったです」「素敵なフェスに呼んでいただきありがとうございました」と振り返りながら、上田とのアザーショットのほか、小山、川島、ファントムシータ、B&ZAI、BALLISTIK BOYZといった共演者との記念写真を公開している。

（文＝リアルサウンド編集部）