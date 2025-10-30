　テゲバジャーロ宮崎は30日、京都産業大GK徳若碧都(22)の来季加入内定を発表した。

　186cmの高身長GK徳若は山口県出身。高川学園高の3年次には全国高校サッカー選手権に出場し、ベスト4進出に貢献した。昨シーズンはデンチャレの関西選抜にも選出されている。

　クラブ公式サイトを通じ、徳若は「幼い頃からの夢を、この素晴らしいクラブで叶えられて大変嬉しく思っています。ここからがスタートです」と思いを伝えている。

「本当に多くの方々に支えていただいて今の自分がいます。指導していただいたスタッフの方々や、共に闘った仲間達、沢山迷惑をかけた家族に恩返しできるよう、責任と覚悟を持って闘いたいと思います」

「更なる上のステージを目指し、テゲバジャーロ宮崎の為に、日々精進していきたいと思います。テゲバジャーロ宮崎に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします」

以下、プロフィール

●GK徳若碧都

(とくわか・あおと)

■生年月日

2003年7月14日(22歳)

■出身地

山口県

■身長/体重

186cm/79kg

■経歴

高川学園高-京都産業大(在学中)