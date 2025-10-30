宮崎、京都産業大GK徳若碧都が来季加入内定「ここからがスタートです」
テゲバジャーロ宮崎は30日、京都産業大GK徳若碧都(22)の来季加入内定を発表した。
186cmの高身長GK徳若は山口県出身。高川学園高の3年次には全国高校サッカー選手権に出場し、ベスト4進出に貢献した。昨シーズンはデンチャレの関西選抜にも選出されている。
クラブ公式サイトを通じ、徳若は「幼い頃からの夢を、この素晴らしいクラブで叶えられて大変嬉しく思っています。ここからがスタートです」と思いを伝えている。
「本当に多くの方々に支えていただいて今の自分がいます。指導していただいたスタッフの方々や、共に闘った仲間達、沢山迷惑をかけた家族に恩返しできるよう、責任と覚悟を持って闘いたいと思います」
「更なる上のステージを目指し、テゲバジャーロ宮崎の為に、日々精進していきたいと思います。テゲバジャーロ宮崎に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします」
以下、プロフィール
●GK徳若碧都
(とくわか・あおと)
■生年月日
2003年7月14日(22歳)
■出身地
山口県
■身長/体重
186cm/79kg
■経歴
高川学園高-京都産業大(在学中)
