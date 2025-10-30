最近は “美のカリスマ” としても注目を集める演歌歌手・氷川きよし。10月28日に更新した自身のInstagramでは、温泉に浸かり、後ろ向きの美背中ショットを披露。その美しさが話題となっている。

「この日、氷川さんは《お友達の別荘に招待していただき、源泉の温泉に 入らせていただきました》と投稿。つかの間のオフを楽しんだようです。

現在48歳の氷川さんは温泉の効能に大きな感動を覚えたようで、《築48の体が築30年くらいに戻るくらい体が軽ーい》と、30歳に若返ったような爽快感を味わったとつづっていました」（芸能記者）

投稿には複数のショットが添えられているが、特にファンの視線をクギづけにしているのが、1枚目に収められたカットだ。

「木造りの露天風呂に肩のあたりまで浸かる氷川さんの姿が写っているのですが、目の前の大自然を眺めるようにカメラに背を向けているのです。あらわになったのは、鍛え上げられた、しなやかな背中でした」（同）

その驚きのバックショットに多くのユーザーが反応。

《なんてセクシーなんでしょう》

《背中が綺麗 肩甲骨凄い》

《後ろ姿もいいけど、前向いて！！》

といったリアクションが寄せられている。

「“限界突破” などと表現される “ビジュ変” が、しばしば話題になる氷川さんですが、実は10月29日、再生医療のスキンケアブランドのアンバサダーに就任しました。

美容ブランドのアンバサダーに起用されたのは初めてという氷川さんは、『昔からの夢がかなった。うれしい』と感激していましたね」（芸能プロ関係者）

美への飽くなき追求を続ける氷川。その “途中経過” は同じく自身のインスタでもたびたび報告されている。

「今月10月17日のインスタでは、ツアー移動中の飛行機内とみられる席で撮った、ドアップの自撮り写真を披露。つや肌とぷるんと潤う唇が印象的でした。

また7月には同じくインスタで、プールでの近影を公開。サンバイザーをかぶったプールサイドでの決めカットで、デコルテ部分や美肌が露わなショルダータイプの黒い水着を着用していました。

さらに今年3月4日放送のNHK『うたコン』に出演した際は、黒いスーツに黒のハイネックという衣装で登場したのですが、歌唱シーンでは胸のあたりが膨らんで見えたことも話題となりましたね」（前出・芸能プロ関係者）

先のアンバサダー就任会見では、18歳のころから美容に取り組んでいると語り、「いまの自分が一番輝いている」と胸を張った氷川。表現者・KIINA（キイナ）としても活躍する氷川の進化は、まだまだ止まりそうにない。