北海道発のイタリアンレストラン！ 新宿で味わえる超希少な北海道の銘柄牛に大満足
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿の北海道イタリア料理店『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』です。
北海道クオリティの食材をイタリア料理で発信
豊かな風土に育まれた北海道の味覚をイタリアンに落とし込んだら……魅力もおいしさも2倍3倍、王道のピッツァやパスタもひと味違うクオリティに昇華する。魚介類、野菜、肉はもちろん、乳製品に卵に小麦粉に米まで、広大な美味の宝庫のあれやこれやを取り入れた料理の満足感はさすが地元発のレストランだ。
多彩なメニューから目に止まったのがタリアータ。
十勝若牛のタリアータ3480円
『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』十勝若牛のタリアータ 3480円 限定生産の「十勝若牛」はミディアムレアに火入れ。柔らかく豊かな旨みだ。バルサミコソースやトリュフ塩で味わう
実はこれ、「十勝若牛」という十勝清水町の農家だけで生産される希少な銘柄牛を使っているそうで、きめ細かくコク深い肉質にうっとり、特別感も満載だ。
季節限定の旬の味も楽しい。今の時季なら道産トマト「純あま」と常呂産ホタテのパスタはいかが。甘く弾ける真っ赤な実と肉厚ホタテが織り成す旨みの共演に拍手。改めて思う。すごいなあ、北海道。
『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』イタリアン事業部・事業部長 栗虫克典さん
イタリアン事業部・事業部長：栗虫克典さん「北海道×イタリアンがコンセプトです」
『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』
新宿『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』
［店名］『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』
［住所］東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タカシマヤタイムズスクエア13階
［電話］03-5361-1877
［営業時間］11時〜23時（22時LO）
［休日］施設に準ずる
［交通］JR山手線ほか新宿駅新南改札・ミライナタワー改札から徒歩2分
