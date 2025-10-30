卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は30日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）は、同28位のユアン・ジアナン（フランス）と対戦する。

前週のWTTシリーズを制した17歳が、上位進出を狙い、地元フランスのベテランとの初戦に臨む。

■前週は早田、橋本らを破り優勝

張本美は、前週の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で、3回戦では平野美宇（木下グループ）、準決勝で橋本帆乃香（デンソーポラリス）、決勝で早田ひな（日本生命）と、日本の実力者3人を破って優勝。好調を維持したまま今大会に臨む。

初戦で対するのは、ハイトス（投げ上げ）サービスを武器とする40歳のベテラン、ユアン・ジアナン。シングルスでは初対戦となる張本美が、3ゲーム先取の勝負で流れをつかめるかが注目される。

今大会には、世界1位の孫穎莎と2位の王曼碰が出場しておらず、第1シードの陳幸同、第2シードの蒯曼も初戦敗退。中国の主要選手が次々と姿を消す中、準々決勝では世界5位の王芸迪と対戦する可能性もある張本美だが、混戦の中で着実に白星を重ねたいところ。

今回優勝すれば、日本女子では昨年大会を制した大藤沙月（ミキハウス）に次ぐ快挙となる。地元のベテランを退けて、好スタートを切れるかが注目される。