女子ゴルフの樋口久子三菱電機レディースは31日から3日間、埼玉・武蔵丘GCで開催される。21年大会覇者の渋野日向子（26＝サントリー）は30日、プロアマ戦に出場し最終調整。国内ツアー6勝目を挙げた4年前を思い起こし「最後に勝ったのがこの試合なので、あっという間に月日が流れていくんだとは感じる。優勝のいいイメージを持ちながら目の前のことに集中できたらいい」と意気込みを語った。

今週はウエアを一新する。練習ラウンドではスカート姿も披露しており、本番でも着用する予定だ。「土日はあったかい予報なのでスカートにしようかなと思っている。久しぶりに履くので、若々しく戻っちゃったなという感じ。フリフリの学生みたいならしくない感じ。テレビに映るように頑張ります」と笑顔で話した。

ヘッドウエアはいつものキャップではなく初めてサンバイザーをかぶる。「ジュニアの時からも入れて初めて。ずっと普通の帽子でやってきたので新鮮な渋野を皆さんにお見せできると思う。違和感は特にない。ただ頭皮が焼けてきたかなとか、風が吹くとスースーするみたいな感じ」と新鮮な気分で臨む。

米ツアーを主戦場とする渋野にとって国内ツアー4連戦の最終戦。今大会を終えると米ツアーに復帰する。現時点で出場の可能性があるのはアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（11月13〜16日、フロリダ州）だけ。来季シードを懸けてプレーすることになる。

「この3試合で発見したものもある。3日間通して出し切れるかどうかというところの集大成。プレッシャーをかけ過ぎずに楽しんでやることが一番なので、そこを大事にやりたい」。重要な意味を持つ3日間が始まる。