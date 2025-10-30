お笑いタレント、カンニング竹山（54）が30日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。学歴問題が指摘される静岡県伊東市の田久保真紀市長について私見を述べた。

29日、伊東市議会が田久保市長に対する2度目の不信任決議案を提出することを決定。20人の市議のうち19人は賛成の意向を表明しており、田久保氏は失職がほぼ確実となった。

竹山は「何で卒業証書問題でスッキリしなかったのか、謎のままずっと来ていて」と騒動を振り返った。9月に最初の不信任決議が可決されると、田久保氏は辞職することなく議会を解散。その後、市議会議員選挙が行われることになった。竹山は「もしかしたらここまで持ってくるのが田久保さんの考えだったんじゃないか」と自身の見解を語り、「知らないいろいろな動きがあって、ここまで持っていったら真実が…みたいなことを考えたのか、いやいや何も考えていなかったのか」。また「いずれにしろ予算を市議会選と次の市長選で使っているわけだから。そこまでしてこれをやるというのは、何かがないと説明が付かないじゃないですか。もしかしたら何かをやろうとしているのかなとか、ちょっと考えたりしましたけど」と、市長として粘り続けたことに何かの意図があったのではと想像していた。