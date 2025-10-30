アジア圏最大規模の旗艦店「LUSH SPA 新宿店」がオープン

JR新宿駅新南口から徒歩約2分。英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH SPA 新宿店」があります。

ここはアジア圏にある「LUSH」のなかでも最大規模の旗艦店であり、2025年6月にオープンしたばかり。3階建てになっていて、最新店ならではのこだわりがたっぷり詰まっています。

店内に足を踏み入れた瞬間、柑橘系のさわやかな香りや甘い香り、ウッディな香りなどがミックスされたような「LUSH」特有の香りにつつまれます。

空間は広々としていて開放感があり、「LUSH」のイメージカラーであるグリーンやイエローをメインに色とりどりでカラフルな色を取り入れています。全体的にポップな印象に仕上がっているので、その場にいるだけで楽しい。

1階と2階はショップフロア。600種類以上ものアイテムが取り揃えられており、数多くの体験スペースが設置されています。

スキンケアやヘアケア、バスアイテムやフレグランス、マウスケアなど幅広いジャンルのアイテムがあり、目で見て触って体験して楽しめるような店舗になっています。

2階に上がると、同じくグリーンとイエローを基調としたかわいらしい空間が広がります。

窓際には、時期によってテーマが変わるポップアップスペースを設けており「LUSH」の世界観をより感覚的に体験できるようになっています。

取材時（2025年6月）は同性婚法制化に向けたキャンペーンのイベントを行っていましたが、今後はカフェスペースを取り入れたり商品開発ストーリーを伝えるスペースを用意したりと、もっと魅力を広げていく予定なのだとか。

2階では「LUSH SPA 新宿店」でしか味わうことのできない体験も用意されています。

近年SNSで大バズり中の「マウスウォッシュ」をで試すことができたり、自分のヘアコンディションをで診断してもらえるサービスを行なっていたりと、ワクワクするような体験ができますよ。



今回のお目当てである「LUSH SPA」は3階にあります。

「LUSH SPA」では“あなたに贈る、特別な時間と空間”というコンセプトのもと、非日常な体験を提供しています。この体験には五感に働きかける工夫が施されており、まるで旅をしているかのような感覚になれるのが特徴。一人一人に特別な時間を贈ることができるよう、こだわりがたっぷりと詰め込まれています。

スパフロアに入ると、まずはウェイティングルームに案内してもらえます。

体験前に忙しない日常から離れてホッとひと息つく時間を取ってほしいという思いや、旅のはじまりのような気分を感じられる工夫として、こういったスペースを設けているのだそう。

ウェイティングルームでしばらく待っていると、セラピストから入室の案内があります。荷物はウェイティングルームにある鍵つきのロッカーに入れることができるので安心。

荷物をロッカーに預けたら、いざ入室。この先に広がる世界と体験に心躍らせながら扉を開きます。

スパフロアは、ダストピンクを基調としたキュートな空間。落ち着いたトーンの色味や木製のインテリア、温かみのある照明で心穏やかに過ごせるような場所に仕上がっています。

日常を忘れてゆっくり過ごしてほしいという思いから、誰かの自宅に招かれたかのような空間をイメージして作り上げたのだとか。

席についたら、セラピストによるコンサルテーションから始まります。

肌状態やメンタルなど今ある悩みについてだったり、どんな自分になりたいか、どんな気分になりたいかなどトリートメントを受けた後の自分についてだったり、セラピストと楽しく会話をしながら進んでいきます。

今回担当してもらったセラピストは、“言葉”を大切にしてコンサルテーションを行っているとのこと。言葉は心身に大きな影響を与えると考えているため、特に発するワードを意識しているのだとか。

今回コンサルテーションで伝えた内容は「とぅるとぅるでみずみずしい肌になりたい」「すがすがしい気分になりたい」「色のイメージとしては白やブルー」。

今ある悩みやなりたい自分・気分などを長々を伝えてしまっても、セラピストがポイントとなるワードを抜き出して強調しながら話してくれるので、自分のなりたいイメージについてしっかりと理解して想像することができますよ。



自分だけの特別なメニューで自信と輝きに満ちあふれる自分へ

（写真左上から時計回りに）「クレンジング」、「洗顔料」、「保湿剤」、「トナー」、「アイクリーム」、「フェイシャルオイル」、「ボディクリーム」

コンサルテーションを終えたら、アイテム選びに移ります。

今回受けるのは「バリデーション フェイシャル」1万8900円。

使用するアイテムをセラピストと一緒に選び自分に合わせてオーダーメイドできるトリートメントになっており、「受け入れる」を意味する言葉通り、現状の自分を受け止め、そして理想の状態に導けるように内側から自信と輝きに満ちあふれるような自分へと導いてくれるメニューです。

クレンジング2種類、洗顔料2種類、フェイシャルオイル2種類、フレッシュマスク9種類、トナー3種類、保湿剤6種類、ハンド＆ボディクリーム3種類からそれぞれ1つずつ選び、その日のコンディションやなりたい気分に合わせてテンプルバームやアイパック、アイクリームやボディクリームなどなど合計12種のアイテムもセラピストと一緒に選びます。

ご褒美CHECK！

自分のためだけに選び抜いたアイテムを使ってトリートメントをしてもらえるぜいたく感がたまらない！

こめかみや首筋などに塗ってリラクシーな気分へと導いてくれる「テンプルバーム」を選ぶシーン

アイテムについての説明を受けたり香りを試したりしながら、ひとつひとつ決めていきます。

不要な汚れは落としつつ必要な潤いは残してくれる「クレンジング」を選ぶシーン

なりたい気分に沿って、今の自分にぴったりなアイテムを選び出していきます。アイテムの特徴や香りで決めるのはもちろん、色やアイテム名でピンときたものをチョイスしていくのもおすすめ。

選んだアイテムは、ヘラを使って適量をパレットにのせます。なんだかお菓子作りをしているかのようで、見ているだけで楽しい。

ご褒美CHECK！

シンプルなパレットがだんだんと自分のためだけのアイテムで埋まっていく様子にワクワクが隠せません。

（写真右上のスティックから時計回りに）「ウーッシュ！ テンプルバーム 」2040円（テンプルバーム）、「ドリームタイム テンプルバーム」（テンプルバーム）、「ウルトラブランド（俳句）」2020円（クレンジング）、「天使の優しさ」2140円（洗顔料）、「アルゲーロフェイシャルオイル」1970円（フェイシャルオイル）、「ドント ルック アット ミー」1990円（フェイシャルマスク）、「Q アイパッド」770円（アイパック）、「スイートワイルドシトラス」1680円（ハンドクリーム）、「魅せられて」4110円（アイクリーム）、「コスメティック フレンド」4110円（保湿クリーム）、「バイオミク」2270円（ボディクリーム）、「オーシャンヴェールウォーター」1630円（化粧水）

セラピストと相談しながら、アイテム選びが完了。多く種類があるアイテムは、コンサルテーションの内容をもとにセラピストが数個に絞って提案してくれるので、迷わずスムーズに選ぶことができますよ。

使用するアイテムが決まったら、個室へ向かいます。

基本は一人用の部屋ですが、二人で使用できるツインルームも用意されています。特別な時間を大切な人と過ごしてみるのも素敵ですね。

個室に入ったら、着替えてベッドに入ります。ベッドは温められているので、ほかほかと心地いい。

トリートメントを行う準備ができたら、ベッドサイドのテーブルに置かれているベルを鳴らしてセラピストへ合図を。

いよいよ、お待ちかねのトリートメントタイムです。

「バリデーション フェイシャル」は海の旅をイメージしているため、施術中は温かみのあるイエローのライティングや海の音を流しています。

音楽は「LUSH」オリジナルで制作されたもので、実際にイギリスにあるチェシルビーチで録った音をメインに、ときどき言葉のシャワーとしてハーブの名前やポジティブなワードを流しているそう。

まずはテンプルバームを嗅ぎながら、ゆっくりと深呼吸。心を落ち着かせてからトリートメントを行うことで、より没入感を味わうことができるのだとか。

ご褒美CHECK！

「LUSH SPA 新宿店」で使用されているのは最新の音響や照明。音が枕元に集まるようになっていたりベッド下に低周波を発生させるウーファーを設置したり、全身が包み込まれるような光の演出が可能であったり。まるで映画館にいるかのような臨場感を体験できるのは、最新店である「LUSH SPA 新宿店」ならでは！

次にクレンジングオイルで余分な汚れをオフ。肌を持ち上げるようにマッサージをしながらクレンジングをします。

薄暗く温かい空間でさざ波の音を感じながら受ける施術は、安心感があり抜群のリラックス効果を感じられますよ。

クレンジングや洗顔をしたら、よりよい状態に肌をととのえるためにホットタオルで顔全体を覆います。

顔全体がタオルで包まれることで香りも感じやすくなっているので、ゆっくりと深呼吸をしながら受けるのがおすすめ。

「バリデーション フェイシャル」では天然の石を使ったマッサージも行います。

ホットストーンは「玄武岩（げんぶがん）」という保温効果のある火山岩、コールドストーンは「大理石（だいりせき）」という熱の伝導率が高い石灰岩が変化してできた石を使用。

ホットストーン→コールドストーンの順にマッサージをすることで、温冷効果によりハリのある肌へと導いたり血液循環を促したりする効果があるのだとか。

ストーンを使ってマッサージをした後は、フェイシャルマスクで肌にたっぷりの栄養を与えます。

今回チョイスした「ドント ルック アット ミー」はレモンやグレープフルーツなどのさわやかな香りが特徴で、コンサルテーションで伝えた通りすがすがしい気分になれるようなアイテム。ここまでの施術で温まっていた肌に、ひんやりと心地いい刺激をくれます。

フェイシャルマスクを10分ほど置いている間に、手と腕のマッサージを行います。

その後フェイシャルマスクを拭き取って、トナーや保湿クリーム、アイクリームで肌を整えてトリートメントが終了。

トリートメントを終えたらコンサルテーションを行った場所へと戻り、施術後の案内を受けてすべての体験が終了です。

約60分間のトリートメントを受け終えた後は、肌がケアされただけでなく心までしっかりと満たされました。気づいたら眠りについている方も多いそうで、それだけリラックスして施術を受けられる環境が整っているという証拠ですね。

ご褒美CHECK！

自分で選んだ自分だけのためのアイテムで行うトリートメントと、音や光、空間など五感を満たすための設備は、非日常感を存分に味わうことができます。

本当に遠い海へ旅に出てきたかのような満足感につつまれており、肌も心も体もしっかりと潤ったような感覚に。

ウェイティングルームに用意されている各トリートメントの冊子

今回受けた「バリデーション フェイシャル」で使用したアイテムは、すべて実際に購入することが可能。気に入ったアイテムは、1階や2階のショップで探してみてくださいね。

「LUSH SPA 新宿店」の3階にある「LUSH SPA」で特別なトリートメントを体験してきました。空間に足を踏み入れた瞬間からはじまる自分だけのスペシャルな旅は、きっとあなたを癒やしてくれるはず。

日々頑張る自分の肌や心身をいたわりに、ぜひ一度訪れてみては？

■LUSH SPA 新宿店（らっしゅ すぱ しんじゅくてん）

住所：東京都新宿区新宿4-1-8

TEL：03-6274-8385

営業時間：11〜21時

定休日：不定休

Photo：鳥居まなみ（vivace）

Text：神村紗彩（vivace）

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。