元モー娘。新垣里沙、若かりし父母の写真公開「そっくり」「遺伝子強い」驚きの声
【モデルプレス＝2025/10/30】元モーニング娘。の新垣里沙が10月29日、自身のInstagramを更新。幼少期の家族写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳元モー娘。「そっくり」父母の写真公開
新垣は「懐かしい写真が出てきたーやっぱり写真は残しておくといいですねっ」とつづり、自身が幼少期の写真を複数枚投稿。母親と幼い新垣が白いノースリーブドレス姿でポーズを決めている写真など、母親や父親、祖母とともに写る家族写真を公開し「てかママが可愛すぎるんだけど！！ぱぱは、、今の方がいい気がするばばちゃんーー会いたい」と続けている。
この投稿には「お母様にそっくり」「お母さん可愛すぎる」「遺伝子強い」「おしゃれな家族」「懐かしい雰囲気に癒やされる」「ぱぱも優しそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
