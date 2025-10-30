元モー娘。飯田圭織、2つの手作り“茶色弁当”公開「見栄え良い」「ボリュームあるのにヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏肉をたっぷりと使った手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「見栄え良い」話題の手作り弁当
飯田は、おかずがぎっしりと詰まった弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。「今日は 鶏そぼろ 鶏ひき肉豆腐ハンバーグ」と紹介した上で、おかずの色味から「茶色」とお茶目につづっていた。
この投稿に、ファンからは「茶色弁当は最高」「見栄え良い」「ボリュームあるのにヘルシー」「どれも美味しそう」「愛情いっぱい」といったコメントが寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】