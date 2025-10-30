３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日午後、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、韓国・慶州に向けて政府専用機で羽田空港を出発。同日中に会議の議長を務める李在明（イ・ジェミョン）大統領と初めての日韓首脳会談に臨むことを速報した。

一方でトランプ米大統領と中国の習近平国家主席との会談も韓国で行われたことについて、ＭＣの宮根誠司氏に「アメリカも中国も正面切って、ケンカはしたくない。どこかで折り合うんじゃないかってことですかね？」と聞かれたコメンテーターで出演の読売新聞特別編集委員・橋本五郎氏は「ただね。（米国と中国の）両方見てると、非常にやり方が似てる。と言うのは片方はレアアース、片方は関税という手を使いながら、お互いに殴るぞ！って構えてる」と指摘。

「そこは大国同士の利益というか、ここが中小国とか違うんですよ。バチンとやらないで、ふりかぶりながら、どんどん仲良くなっていくっていう…」と続けたところで宮根氏が「中国とアメリカで世界を進めていくっていう…」と言うと「それで進んでいくんですよ。日本は気をつけないといけない。中国に対して、我々（日本と米国）は共同で対処しなきゃいけないって言うんだけど、最後は切り捨てられるかも知れないっていうぐらいのつもりで…」と続けていた。