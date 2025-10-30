米メジャーリーグサッカー（MLS）ロサンゼルスFCの孫興慜（ソン・フンミン、33）の年俸が1152万2852ドル（約17億6000万円）でリーグで2番目に多いことが明らかになった。1位は2044万6667ドルのリオネル・メッシ（38、インテル・マイアミ）だった。

メジャーリーグサッカー選手協会（MLS）は30日、「2025年俸ガイド」を発表した。孫興慜の年俸はMLS最高水準という見方は入団当時から出ていた。今回の発表で初めて公開された。

年俸ガイドによると、メッシと孫興慜に続いて今季を最後に引退するFCバルセロナ出身のセルヒオ・ブスケツ（37、インテル・マイアミ）が877万4996ドルで3位、ミゲル・アルミロン（31、アトランタ ユナイテッド）が787万1000ドルで4位、イルビング・ロサノ（30、サンディエゴFC）が763万3333ドルで5位だった。

ロサンゼルスFCのチーム内では、孫興慜と共に攻撃を率いるデニス・ブアンガ（31）が年俸370万9500ドルで2番目に多い。ロサンゼルスFCでは100万ドル以上の高額年俸者が31人のうち5人。ロサンゼルスFCの年俸総額は3010万ドルで、MLS30球団のうち2番目に多い。ロサンゼルスFCの年俸で孫興慜の年俸が占める比率は37％にのぼる。ロサンゼルスFC選手団の平均年俸は97万1026ドルだ。

年俸総額1位はメッシが所属するインテル・マイアミ（4897万ドル）だ。MLS30球団のうち20球団の年俸総額はメッシの年俸より少ない。年俸総額が最も少ない球団はCFモントリオールで1292万ドルを28人に支給してる。これは孫興慜の年俸より20億ウォンほど多い金額。