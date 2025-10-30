「冷え知らずでおしゃれ見え」冬の足元は“ムートンブーツ”に頼れば間違いなし
ふわふわの履き心地と抜群の保温力で、冬の足元をしっかり守ってくれるムートンブーツ。スカートにもデニムにもなじむ万能さで、タウンユースから旅行まで幅広く活躍する“最強ブーツ”を厳選して紹介。今年は特に寒さが厳しいという声も多いため、例年よりも早く手に入れたい…！
【写真】結局これが最強…“冬の相棒“はやっぱりUGGの定番ムートンブーツ
■[アグ] ムートンブーツ 1016222 CLASSIC MINI II BLACK
上質なツインフェイスシープスキンを使用し、内側はふわふわのウールライニングが足を包み込む。シンプルながら高級感のあるデザインで、どんなコーデにもなじむ万能さが魅力。耐久性の高いTreadlite by UGGソールで、滑りにくく軽やかな履き心地を実現している。撥水加工も施されており、雨や雪の日でも安心。「足なじみが良く、密閉されているように暖かい」という口コミも多く、冬の定番として愛され続けている。
おすすめポイント
・撥水加工で汚れや雨に強い
・軽量＆クッション性のあるソール
・どんな服にも合うミニ丈シルエット
■[アグ] スリッパ W TAZZELLE
人気の「TAZZ」シリーズから派生したスリッパ型ムートン。ふかふかのシープスキンが足全体を優しく包み込み、まるで雲の上を歩くような快適さを実現。厚底ソールが地面の冷たさを遮り、スタイルアップ効果も◎。屋内外兼用できるので、ちょっとした外出にもぴったり。「サボタイプで履きやすい」「パンツにもスカートにも合う」と好評で、デザイン性と実用性を両立した万能モデルだ。
おすすめポイント
・トレンド感のある厚底デザイン
・室内外兼用で便利
・UGGらしい高級感と快適さ
■[エミュオーストラリア] Brumby Mini
防水仕様で人気のエミュオーストラリア「Brumby Mini」。100％オーストラリア産ウールを使用し、保温性・通気性ともに優秀。雨や雪にも強く、アウトドアでも街でも快適に履けるのが魅力だ。滑りにくいアウトソールで冬の路面でも安心。「防水加工も施されているので多少の雨は大丈夫」との口コミも多く、機能性の高さが光る1足。ナチュラルで上品な風合いも人気の理由。
おすすめポイント
・防水加工で天候を選ばない
・天然ウールで蒸れにくく快適
・程よいボリュームでスマートに履ける
■【Bearpaw（ベアパウ）】ムートンブーツ Super Shorty ショートブーツ
UGGに次ぐ人気ブランドとして注目されるベアパウ。Super Shortyは軽量で柔らかなスエード素材に、ふわふわのシープスキンライニングを採用。足を包み込むようなぬくもりが魅力だ。ショート丈でコーディネートの幅も広く、デイリーに使いやすい。「この価格でリアルファーは素晴らしい」「品質も良い」との声が多く、コスパの高さも人気の理由。
おすすめポイント
・ふわふわの履き心地と軽さが魅力
・ショート丈でスタイリング自在
・コスパ抜群で普段使いしやすい
■Minnetonka レディース Tucson スエード
ミネトンカらしい上質なスエード素材とウールライニングで、ナチュラルな温もりを感じる一足。トラッド感のあるデザインで、シンプルなコーデにも上品に映える。アウトソールは滑りにくく、冬の外出にも安心。「履き心地が良く暖かい」「フィット感も抜群」との口コミが多く、履いた瞬間に心地よさを実感できる仕上がり。カジュアルにもきれいめにも合わせやすい万能モデルだ。
おすすめポイント
・スエードの上品な質感
・トラッドなデザインで差がつく
・滑りにくいアウトソール
■[オリエンタルトラフィック] ムートンブーツ
プチプラながらデザイン性も履き心地も優秀な、オリエンタルトラフィックのムートンブーツ。ボリュームを抑えたすっきりシルエットで、足首まわりがほっそり見えると好評。しっかりとしたボアで保温性も高く、寒い日のお出かけにも頼もしい。「フェイクファーだけどふわふわで暖かい」と口コミでも人気を集めている。カラーバリエーションも豊富で、デイリー使いにぴったり。
おすすめポイント
・すっきり見えするシルエット
・暖かくて軽い履き心地
・カラー展開が豊富で選ぶ楽しみも◎
冬の足元は“ムートンブーツ”に勝るものなし。保温性・快適さ・デザイン性、すべてが揃った万能シューズだ。今年は防水仕様や軽量設計など、機能性がアップしたモデルが多数登場しているのも注目ポイント。寒い季節でもおしゃれを楽しみたいなら、見た目も履き心地も諦めない“最強の1足”を選びたい。ふわふわのあたたかさに包まれて、冬の街歩きをもっと快適に。
