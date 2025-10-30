カンニング竹山、高市内閣の支持率の高さに「総理は聞いていて…」 トランプ大統領との外交で見せた姿に感心
お笑い芸人・カンニング竹山（54）が30日放送のTBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）に出演。この日、総理大臣に就任してから10日を迎えた高市早苗氏について言及した。
【写真】駐日米国大使が公開したトランプ大統領昼食会の「Menu」
番組ではこの日、総理就任から10日したことを伝え、これまでの高市内閣の動きや来日したドナルド・トランプ大統領との日米首脳会談を振り返った。
10月下旬に行われた調査で高市内閣の支持率が高い水準を保っている状況について、竹山は「今は政治に興味ない人とか若い人も、所信表明のときのはっきりとした物言いとか、そういうのでみんなが分かりやすいと言っている。今までの偉い人はわかりずらいというイメージがあったけど、高市総理は聞いていて、ハキハキしていてわかりやすい。その支持も多いと思う」と分析した。
続けて個人的な意見と前置きした上で、トランプ大統領との外交について、「今後厳しいことは国として言わなければいけないんだけど、トランプさんはクセのある大統領。その人との初回の外交としては、すごく良いのではないかと。高市総理は外交がうまいなあと」と語った。
