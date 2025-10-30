人気YouTuberのヒカルが30日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。妻で実業家「進撃のノア」とのオープンマリッジ宣言(夫婦間の合意の下、パートナー以外との恋愛や性的関係を許容すること)をネタとして扱う芸人への思いをつづった。



【写真】チョ～豪華すぎるシャンパンタワーとともに“夫婦円満”を強調!

お笑いコンビ・レインボーの配信したYouTube動画「【コント】結婚した親友がオープンマリッジとか言い出したから怒ってあげる本当の親友」の画像を添えて、「レインボーが俺のこと遠回しに叩いてきてて怖い 普通にこっちは好きでコント見てたのにファン使って叩かせるムーブ作ってきてネットいじめしてきてる 愛してるコント使って1人の人を攻撃するのって怖い ヒカルなら叩いても問題ないから攻撃しようみたいなの多い まあ全然問題はないけど 結論ネタにしてもらえて光栄か ありがとうございます」と皮肉を込めて投稿。



さらに、続くポストで「粗品もそうやけど俺の名前使ってネタにするのに直接は絡んでこないからなんか面白くない 遠回しにバカにするのが面白い?面と向かってボロクソ言ってきて欲しい まあそんな勇気ないか 退屈」と記した。粗品は自身のYouTube動画で「オープンマリッジ宣言」を扱い、「俺お前と1ミリも関わらん人生で本当に良かったぁ～!」などと語っていた。



ヒカルの投稿に続くかのように、妻の進撃のノアも30日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ上でシャンパンタワーに興じる夫の動画とともに「みんなから見たら変な夫婦かもしれないけど、私にとっては最高の旦那です」「ノアが一番大切にしてる場所を仲間も本当に大切に思ってくれてありがとう」というメッセージを載せた。



2人は“交際0日婚”で5月31日に結婚を発表。9月に「オープンマリッジ」を宣言すると、ヒカルはチャンネル登録者が20万人以上減り、約4億円の損失が出たと明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）