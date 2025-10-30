今年の大学ラグビーを牽引する主将４人が集結した。大町佳生（帝京大）、野中健吾（早稲田大）、平翔太（明治大）、今野椋平（慶應大）はいずれも背番号「１２」を背負いチームの主将を務めている。 プライベートでも仲の良い４人が「今年の対抗戦について」「お互いの第一印象」「将来の日本ラグビー界について」など座談会形式で語りあった。

早稲田大・野中健吾の中学時代は「めっちゃでかかった！今と体型変わらない！」

Qお互いの初対面の印象は？

慶応・今野 ：俺、（野中）健吾と中学３年の時に夏合宿で試合しているよ。桐蔭学園中学と東海大仰星中学で。当時はめちゃめちゃ大きかった（笑）

早稲田・野中 ：え…。試合したのは覚えているけど、正直俺は（今野）椋平のことを覚えてない！

一同 ：爆笑

慶応・今野 ：僕は覚えていますよ！くっそ肩幅が広くて、体型が今と変わってないから（笑）

明治・平 ：中学で身長193センチぐらいあったよね（笑）

早稲田・野中 ：そんなないわ！中学で身長178センチ、体重86キロはあったかな。（平）翔ちゃんとは中学時代に試合していて「ブリブリ」なやつがおるなーと（笑）

帝京・大町 ：（平）翔太もめっちゃでかかった！翔太と俺は中学の九州大会で会ったのが最初！長崎県選抜と福岡県選抜かな。

全員主将で同ポジション「プライベートは仲良いけど、試合中は意識しちゃう」

Qお互いに大学で主将になると思っていた？

早稲田・野中 ：自分がキャプテンやるとは思っていなかった！

明治・平 ：いや、一番は俺やろ！俺が主将をやるなんて…。

帝京・大町 ：それは間違いない！（一同爆笑）

慶応・今野 ：翔太が主将と聞いて、えーってなったよ。

明治・平 ：えーってなるよ！

早稲田・野中 ：確実にキャプテンキャラじゃない。静かでシャイで可愛いし。

明治・平 ：それいらない（笑）

帝京・大町 ：モチモチしているし（笑）水を運んでいる時の腕の筋肉がすごい！

早稲田・野中 ：でも、人前で喋っている翔太を見ると大人になったなと思いますけどね。１年生の時からだいぶ成長したし、変わったなと思いますね。（大町）佳生は、主将キャラだったからな。

慶応・今野 ：どうせやると思っていた！

帝京・大町 ：自分では主将キャラだと思っていなかったけどな〜。

早稲田・野中 ：先頭に立ちたがる。自然と立っちゃう人間。無意識に先頭に立つ！

明治・平 ：立ちたがりやん！

一同 ：爆笑

Q主将４人とも同ポジション（バックスの要となるセンター）お互いに意識することはある？

早稲田・野中 ：全員ライバル意識はあると思う。

帝京・大町 ：プライベートは仲良いけど、グラウンドに出たら意識するよね。

明治・平 ：試合の時はずっと意識している。（野中を指して）おまえのことを（笑）

早稲田・野中 ：翔ちゃんはプライベートでも俺のことを意識しているからな〜！でも、僕は嬉しいですけどね。主将が全員同じポジションは過去にあまりないと思いますし、去年はフォワードの主将が多かった。

明治・平 ：やりやすくない？知っているやつが対面だと気が楽だと思う。

帝京・大町 ：目の前にこいつらいるんですよ！意識しちゃうよね（笑）バリ目が合うやんって！

早稲田・野中 ：最後なので今まで以上に強い思いがあるかな。みんな一緒だと思うけど。

明治・平 ：対抗戦優勝したことないから。１２番対決は負けたくないね。

「憧れだったラグビー日本代表も遠くはない。自分次第」将来の目標は？

慶応・今野 ：俺は大学でラグビーを引退するから。続けるかすごく迷っていたけど、やめる決断をした。（野中）健吾もラグビーしないって言っていたから仲間かと思っていたけど…。

早稲田・野中 ：その選択肢もあったけど、今は違うなと。ここまで試合に出してもらっているとチャレンジしたくなったかな。

明治・平 ：１年生から試合に出ていたし、わかっていたでしょ！

帝京・大町 ：なんで椋平は引退するの？

慶応・今野 ：ラグビーをやめるのは今年３月まで迷っていたけど、ＪＴＳ（日本ラグビー協会の育成プログラム）を断ったタイミングで就活しようと決めた。その合宿に行っていたらプロも考えていたかな。去年のキャプテンも就職したのが大きかったかも。

明治・平 ：自分はリーグワンでしっかり活躍する。その先に日本代表にもなりたい。

早稲田・野中 ：僕は満足するまでラグビーをして会社で働きたい。働きながらラグビーをやりたいという思いがあって、自分の最善を尽くしたいな。

帝京・大町 ：僕は翔太と一緒。小さい時から日本代表に憧れていたし、その夢を追いかけたい。

Q今の日本代表には、大学時代に一緒にプレーした選手も選出されていますね？

帝京・大町 ：日本代表は遠くないと思う。全ては自分次第。

早稲田・野中 ：どれだけ努力できるかだよね。サトケン（佐藤健次・早大）も出ているからね！普通に出場しているのはすごいと思うけど、去年まで一緒にやっていたし。そういう存在がいると遠くないものとも思う。

明治・平 ：目標になるところもある。自分でいうと石田吉平さんとか廣瀬雄也さんとか。

帝京・大町 ：颯くん（江良颯・帝京大）とか一緒にやっていたもんな〜！と思うよね。

対抗戦で激突 慶応×明治 早稲田×帝京

大混戦の関東対抗戦！今週日曜日（11月2日）には、慶應義塾vs.明治、早稲田vs.帝京が激突。１２番主将同士の戦いにも注目だ。最後に対抗戦への意気込みを語ってもらった。

早稲田・野中 ：対抗戦優勝を目指して、日本一になりたい。１２番同士ライバル意識をもって頑張りたいと思いますね。

明治・平 ：勝ち負けもあると思うけど、プロセスも大事にして１戦ずつ成長したいです！

慶応・今野 ：ずっと勝っているチームではないので、目の前の試合に１２０％の全力を注ぎたい。

早稲田・野中 ：大学でラグビー引退だから、ラストシーズンの重みが違うでしょ？

明治・平 ：１２０％でいいん？

慶応・今野 ：１２０％だから１００％超えているよ…（笑）

早稲田・野中 ：２００％ぐらいいるでしょ！

一同 ：爆笑

慶応・今野 ：最後までグラウンドに立ち続けたい。後悔ないようにします！

帝京・大町 ：僕らの代で何かを成し遂げたわけじゃないので、１試合ずつ集中していきたい。（大学選手権で）連覇できるのも自分らの特権なのでプレッシャーも感じながら頑張りたいと思います。