日本銀行の植田和男総裁は３０日の金融政策決定会合の終了後、記者会見を開いた。

今後の金融政策運営については「経済、物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになる」と述べた。日銀が掲げる２％の物価安定の目標の実現に向けては、「確度が少しずつ高まっている」と発言した。

米国の高関税政策を念頭に、各国の通商政策などが内外経済・物価に及ぼす影響を巡る不確実性については「なお高い状況」との認識を示した。米国経済については「底堅い状況が継続していくと考えている」と述べた上で、前回７月に「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」をまとめた時点に比べて「下方リスクは低下した」との見方を示した。

今後の利上げ判断を巡っては、来年の春闘での賃上げの動向を注視する考えを改めて強調し、「初動のモメンタム（勢い）がどういう感じになるか、もう少し情報を集めたい」と述べた。

現在の物価上昇に対して、金融政策の対応が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」に陥る可能性については、「これまでのところ食料品価格上昇の影響が減衰していく一方、基調的な物価上昇率が緩やかに上昇するという中心的な見通しに沿って推移している。ビハインド・ザ・カーブに陥る懸念が高まっていくとは認識していない」と述べた。

その上で、「引き続き、食料品価格の上昇が長期化し、物価全般の上振れ、下振れにつながるリスクが顕現化することがないかを点検していく」と強調した。

２１日に就任した高市首相との関係については、「常に政府と連絡を密にする必要がある。これまで同様、十分な意思疎通を図りたい」と話した。高市氏との会談の予定に関しては「私からコメントすることは差し控える」と述べた。

米国のベッセント財務長官がＳＮＳへの投稿で、日銀の金融政策に言及したことについては、「直接コメントすることは差し控えたい」と語った。

日銀は３０日の決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・５％程度で据え置くことを決めた。政策金利の据え置きは６会合連続となる。