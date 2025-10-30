ドコモ「d払い」自治体キャンペーン、11月は太田市や久留米市などで最大100％還元
NTTドコモは、2025年11月から、新たに5件の地域・商店街で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まる地域は、群馬県太田市、島根県江津市、福岡県久留米市、山梨県中巨摩郡昭和町、長崎県南松浦郡新上五島町。自治体 期間 キャンペーン名 還元率 群馬県太田市 11月1日～30日 太田商工会議所・OTAマルシェ限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 1等：100％
2等：50％
3等：10％
4等：1％
1回あたり上限3万ポイント
期間あたり上限3万ポイント 島根県江津市 江津万葉の里商店会限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 福岡県久留米市 久留米ほとめき通り商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 山梨県中巨摩郡昭和町 11月14日～12月14日 昭和町商工会×ドコモ「ｄ払いでお得にお買物を楽しもう！」キャンペーン 第二弾 長崎県南松浦郡新上五島町 11月29日～12月28日 新上五島町商工会限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン