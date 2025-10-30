漫才コンビ「浮世亭三吾・美ユル」の美ユルさんが自身のブログで、師匠・相方でもある父親の三吾さんの訃報を伝えました。81歳でした。



美ユルさんは「10月25日に師匠、三吾が亡くなりました」と報告。「ずっと入院をしておりましたが最近は落ち着いていました」「夜中に容態が急変し、駆けつけましたが私たちも間に合いませんでした」「本人は苦しまずに逝ったそうなので良かったです」と、間際のことを伝えています。

美ユルさんは三吾さんについて「三吾は、1970年の大阪万博の電気通信館で、期間中ずっと浮世亭三吾・十吾でステージをつとめたのがデビュー」「大阪関西万博があった今年、好きだった衣装をつけて、芸人、そして人生の幕を閉じました」と、万博に合わせたような芸人人生だったと振り返りました。









すでに近親者で家族葬を済ませたとのこと。美ユルさんは「10月25日。10+25＝35 （三吾）」「最期もアピールを忘れなかった師匠」と、しみじみと思いを告げ「おやこ漫才 三吾・美ユル、30周年。これにて終了いたします」と、感謝と共に伝えています。

