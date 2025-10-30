お笑いタレント、カンニング竹山（54）が30日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。高市早苗首相の印象について語った。

高市内閣の高支持率について竹山は「自民党総裁選の時の高市さんの笑顔から、ギュッと怖い顔とか。所信表明の時のはっきりとした物言いとか。そういうのをみんなが分かりやすいって言ってる」と分析。これまでの歴代総理の印象について「偉い人って分かりづらいイメージがあったけど、高市総理の場合は聞いていてハキハキして分かりやすい。その支持も多いと思う」と話した。

28日の日米首脳会談についても「今後厳しいことは国として言わなきゃいけないけど、トランプさんはなかなか癖のある大統領。その人に対して、初回会った時の外交からすれば僕はすごくいいんじゃないかと」と評価。「こっから厳しいことを言っていかなきゃいけないってこともあるので。高市総理は外交がうまいなと思いました」と見解を述べた。

この日午後には日韓首脳会談も予定しており「韓国とも、うまく話し合いになると思う」と期待。総理就任会見で日韓関係について問われた際、高市氏が「韓国のりは大好きで、韓国コスメも使っている。韓国ドラマも見ている」と親近感を強調したことについても「そういうことを言う総理もいなかった。あれを見ても、うまいなあ〜と思った」と話した。