ハロウィンやアニメ、ゲームでお馴染みの魔女は、実はいまも実在する。ルーマニア在住の言語学者で、『呪文の言語学』（作品社）を書いた角悠介さんは「彼女らが使う魔術は、例えるなら『おばあちゃんの知恵袋』に近い」という。知られざる実態をライターの市岡ひかりさんが聞いた――。（前編／全2回）

撮影＝プレジデントオンライン編集部

■いまもヨーロッパに生息する魔女の実態

頭にトンガリ帽子をかぶった黒い服の女性が、ほうきにまたがり空を飛びまわる――。

それが我々のイメージする典型的な魔女の姿だろう。ハロウィンが近づき、お店のディスプレイなどでそんな“魔女”を目にする機会も増えてきた。

「魔法使いサリー」や「魔女の宅急便」、「ハリー・ポッター」など……。魔女は昔から童話やアニメ、ゲームなど頻繁に登場し、少年少女の憧れの的だった。かく言う筆者も、幼稚園時代「東映魔女っ子シリーズ」の人気アニメ「ひみつのアッコちゃん」に夢中になり、コンパクトをのぞき込んで「テクマクマヤコン、テクマクマヤコン……」と呪文を唱えては、変身した自分を想像してうっとりしたものだ。

しかし、そんな魔女を、空想の産物だと思い込んでいないだろうか。実は、そうではない。ヨーロッパのとある国には、現在も伝統的な魔女が実在しているというのだ。

魔女と言えば、16〜17世紀のヨーロッパで行われた大規模な魔女狩りによって滅びたと考える人も多いだろう。

1555年にデレンブルク（ラインシュタイン伯領）で行われた魔女狩りの版画（出典＝R. デッカー『魔女』52ページ／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

元々は反キリスト教者を裁いていた異端審問所が中心となり、民衆の中から魔女と思しき人をあぶり出し、不当に裁いていった。さらには近代化によって伝統的な風習が失われたこともあり、魔女はこの世から完全に姿を消した……と思われがちだ。

■ルーマニアに多いワケ

しかし、実際に組織的な魔女狩りが行われたのは、カトリックやプロテスタントの多い西欧諸国が中心。正教会が信仰されている東欧諸国では、異端審問所にあたる機関が存在せず、大規模な魔女狩りは行われなかったというのだ。

魔女狩りからも、近代化の波からも逃れ、魔術などの民間信仰を今も大切に守り継いでいる国が存在する――ルーマニアである。ドラキュラ伝説でも知られるこの国では、魔術や魔女が当たり前に存在しているという。

現代の魔女とは一体どんな姿で、どんな魔術を操るのか。また、それは日本のアニメなどで描かれてきた従来のイメージとどう違うのか。『呪文の言語学』（作品社）の著者で、ルーマニア在住の言語学者・角悠介さんに聞いた。

■言語学者が初めて会った「魔女」

角さんが魔女に興味を持ち始めたのは、高校生のころ。ラテン語を学ぶためルーマニアの国立大学への留学を控えていた角さん。まだインターネットも十分に普及していなかった当時、なんとか現地の言語を学ぼうと知り合ったのが、在日ルーマニア人の山田エリーザさんだった。

彼女から日常会話を学ぶなか、時々違和感を覚えることがあったという。まるで当たり前のように、呪文やおまじないを教えてくれたからだ。

「彼女自身もおまじないを日常的に使っている様子でした。ほかにも、ハーブや薬草にもすごく詳しくて。彼女の曾祖母は魔女だったと聞いたんですが、私からすれば彼女自身も魔女のように思えました」（角さん、以下すべて同）

撮影＝プレジデントオンライン編集部

教えてもらった呪文の一つが「邪視を除ける呪文」。邪視と言えば、人気アニメ「ダンダダン」にも「目があった相手を自殺させる怪異」として登場するが、これは「相手を見つめることによって相手を病気にする」という民間伝承がもとになっている。

邪視に関する言い伝えは世界各地に存在するが、ルーマニアでは特に強く信じられている。特に、邪視にかかりやすいのが赤ちゃんで、赤ちゃんを見る際には必ず「サ・ヌイ・フィエ・デ・デオキ（邪視にかかりませんように）」と唱えてから唾を3回吐き、邪視の効果を封じるのだという。

■どんな呪文を唱えるのか

留学生活が始まると、謎めいた出来事の連続だったという。まず、角さんが驚いたのは、街中で出会う人の片耳に、なぜか綿を詰めていたことだ。これは「クレント除け」と呼ばれるもので、現地では「クレント」と呼ばれる空気の流れによって病気になると信じられており、片耳に綿を詰めることで防げるのだそうだ。

ルーマニア人のクレント信仰は根強く、基本的に部屋の換気もしないという。タクシーの走行中に窓を開けようとすると運転手に「クレントが起こるから閉めてくれ」と叱られるほどだという。

不思議な出来事はそれだけではない。新聞広告やテレビCMにも、堂々と魔女が登場していたのだ。「魔女○○があなたの悩みを白魔術・黒魔術で解決します。お電話ください」。

ルーマニアでは、占いや魔術で生計を立てる人も多く、2010年にはそんな魔女に課税する法案も提出されたが、魔女たちが猛抗議して国会議員を呪う騒動があった。この法案は、課税にあたって魔女の法的定義が難しいとなり廃案となった。

何とも神秘的な国・ルーマニア。せっかくならアニメの主人公のような派手な呪文を知りたい。ただ角さんによると「悪魔を呼び出したりするような儀式があるわけではないので、インパクトがある呪文はあまりないかもしれない」とのこと。

■似ているのは「フリーレン」

そもそもフィクションで描かれてきた魔女のイメージは、西欧由来なのだそう。一説には、キリスト教が聖母マリアをはじめとする聖女を信仰対象とするため、聖女の枠からこぼれたリアルな女性的要素を「聖女の対照的概念＝魔女」とし、魔術や悪魔と結び付けて宗教的絶対悪とした。

これが西欧の魔女狩りの要因となったそうだ。そこに得体のしれない魔女への想像が膨らみ、現在のようなイメージが形成された。

写真＝iStock.com／Kharchenko_irina7 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kharchenko_irina7

角さんによると、実際に使用されていた魔術も、西欧と東欧では趣が異なるという。

「西欧でかつて使われていた魔術は『都市型魔術』で、生活基盤が整っている上で＋αで欲望をかなえたり、お金を儲けたりするものが多いんです。それに比べ、比較的貧しい東欧諸国で使われる魔術はいわば『農村型魔術』。穀物がよく実るようにとか、家畜がミルクをたくさん出すように、といった不作や貧困などのマイナスを0にするために用いられます。だから生活に密着した魔術が多いんです。あとは『異性を連れてくる』『結婚する』といった恋愛系も多いですね」

ルーマニアの魔女にとって、魔術はどちらかといえば家事に近く、角さんいわく「おばあちゃんのケタ外れの知恵袋」のようなもの。

アニメ「葬送のフリーレン」では、主人公の魔法使い・フリーレンが「なくした装飾品を探す呪文」「銅像の錆をきれいに落とす呪文」など、一見地味な民間魔法を収集しているが、これは案外実在する魔術に近い描写なのかもしれない。角さんは、先に登場したエリーザさんからも、生活に役立つ魔術を教えてもらったそうだ。

■イヤな感じのシミをとる「魔術」

「知り合いが中古のブラウスを購入したら、嫌な感じがするシミがついていたそうなんです。それで私に『人の念がこもったものに有効な呪文はないか？』と相談がありました。ただ、私はあくまで言語学者として呪文に携わっているだけで、呪文は実践しません。なので『あまり気にしない方がいいよ』と返信しました。

先日エリーザに会った時にその話をしたら『そういう念がこもっている洋服を着るときは、私は必ず1週間くらい太陽に当てるよ』とパッと教えてくれたんです」

写真＝iStock.com／fotoksa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fotoksa

確かに、殺菌作用もありなんとなくすっきりしそうだ。脈々と受け継がれてきた生活の知恵としての魔術や呪文。ルーマニアの魔女たちは、それをどうやって継承してきたのか。

アニメや映画では、魔導書で学んだり、魔女の弟子になったり、「魔女の血統」によって受け継がれたり、といった表現が多い。角さんによると、ルーマニアでは識字率が低かった関係で、多くの呪文は書物ではなく口伝で引き継がれた。さらに、興味深いのは、教わるのではなく「盗む」ことが重要なのだそうだ。

おおっぴらに語られることなく、ひっそりと盗んで受け継がれてきた呪文たち。ますます神秘的だ。ただ、ここでふと疑問がわく。

仮に筆者が魔女から呪文を盗み、ルーマニア語の呪文を唱えてみたとして、果たして効力があるものなのだろうか。当然ながら、筆者にとっては意味の分からない言葉の羅列になるが、そこに力は宿るのか。

■実は日本も呪文大国

角さんによると、呪文は意味がわからない暗号文と、意味がわかる平文の呪文に分けられるという。

さらに暗号文のなかにも「ハリー・ポッター」に登場するラテン語の呪文「エクスペクト・パトローナム」のように外国語だから意味がわからないものと、「テクマクマヤコン」のような誰が聞いてもわからない音の羅列もある。

力が宿るかどうかは呪文を使う相手によるのではないか、と角さんは言う。呪文には医薬のプラセボ効果と同様、暗示による効果が少なからずあるからだ。

角悠介『呪文の言語学』（作品社）

「大人は意味のわからない言葉を聞くと、それ自体に非日常性を感じ、怪しげな力を感じやすくなる心理があると思います。一方で、『いたいのいたいの飛んでいけ』のように、子どもに唱えるおまじないの場合、心理的な効果を引き出すためには、きちんと理解できる言葉のほうが向いているのかもしれません」

ところで、角さんによると、日本にも「生麦大豆二升五合(なまむぎだいずにしょうごんごう)」といった、伝統的なおまじないも残っているという。

「日本はルーマニアに負けず、民間信仰が残っていますよね。それに一般的に日本人は無宗教と言われますが、実は生活の中に宗教的な要素が溢れています。例えば、初詣をしたり、おせちを食べたり。日本人は『伝統行事だから』と思いがちですが、お守りを持つ人も多いですし、宗教的な力で願いをかなえようとしている人は多いと思います」

写真＝iStock.com／visualspace ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／visualspace

■生活の知恵としての魔術

おせち料理で「まめに働けるように」と黒豆を食べたり、お清めで塩をまいたり、ゲンを担いだり……。科学的な根拠はわからないものの、なんとなくスッキリしたり、元気になったりする。知らず知らずのうちに多くの日本人は魔術やおまじないに触れてきたのだ。

そして日本人が何気なく伝統文化を実践してきたのと同様に、ルーマニアの人たちもごく自然に、生活の知恵として呪文や魔術を使ってきたのだろう。

前掲の角さんの著書『呪文の言語学』には角さんと山田エリーザさんとの対談が掲載されているが、その中で、まじないのやり方を問われたエリーザさんが興味深いことを語っている。

「おまじないは誰にでもできると私は思っているんだけど、方法や材料がすべて揃っているからといって、おまじないができるかっていうとそうでもない。たとえば、生まれ持ってない人たちでも使えるんだけど、大切なポイントはかける思いが、スイッチがないと、どんなに揃っててもおまじないは効かない。願い事や実現したいことがあって、それを映像みたいにつくると実現しやすいって言われる。 （中略）でも、それがここ（頭を指して）で止まっちゃうと、あまり現実にはならない。ここ（胸を指して）を使わないと。想いは脳じゃなくて、心、やっぱり魂。」

つい頭でっかちに考えがちな現代日本人。かつての日本人もそうであったように、感覚を研ぎ澄まし、心の声に目を向けることの大切さを、ルーマニアの魔女たちは教えてくれている。

----------

市岡 ひかり（いちおか ひかり）

フリーライター

時事通信社記者、宣伝会議「広報会議」編集部（編集兼ライター）、朝日新聞出版AERA編集部を経てフリーに。AERA、CHANTOWEB、文春オンライン、東洋経済オンラインなどで執筆。2児の母。

----------

----------

角 悠介（すみ・ゆうすけ）

言語学者

1983年東京生まれ。ルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター所長。神戸市外国語大学客員研究員。ルーマニア文化学院ルーマニア語講師。アテネ・フランセ講師（ラテン語）。東京外国語大学オープンアカデミー講師（ルーマニア語、ロマ語）。北マケドニア国立聖キリル・メトディウス大学講師（ロマニ語）。国際ロマ連盟（IRU）日本代表、言語文化専門員。日本エスペラント協会、NPO法人「地球ことば村・世界言語博物館」、日本ロマンス語学会会員。紘武館道場（東京都板橋区）門人・杖道六段。ルーマニアのバベシュ・ボヨイ大学にて西洋古典学（ラテン語・古典ギリシア語）学士号、ハンガリーのブダペスト大学（ELTE）にて西洋古典学修士号、ルーマニアのコンスタンツァ・オヴィディウス大学にて言語学博士号を取得。ベラルーシ共和国ミンスク国立言語大学にも短期留学。日本とルーマニアの在外公館と連携し、言語・文化交流を主軸とした両国の友好関係の促進を目指して活動する一方、東欧を中心にロマ民族（＝ジプシー）の言語ロマニ語のフィールドワーク研究を行う。言語を通じたロマ民族への貢献により、欧州議会、国際ロマ連盟、ロマ文化団体から表彰・感謝状を受ける。

----------

（フリーライター 市岡 ひかり、言語学者 角 悠介）