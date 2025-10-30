今井翼さん、能登を訪れ「微力でも寄り添う」復興への思い

アーティスト・今井翼さんが9月下旬に能登半島地震、豪雨で甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町を訪れ、復興に向け活動を続ける人々や地元住民と交流しました。

土砂の爪痕が残る川や、屋根にブルーシートがかけられた家屋など、復興にはまだ時間がかかるという町の現実を目の当たりにします。

震災後、5度ほど能登を訪れているという今井さんは、町の現状に「まだ復興には時間がかかるのか…」と率直な感想を述べつつ、「微力ではあるが、この能登に寄り添い、身を寄せていけたらいいなと来るたびに思う」と、継続的な支援への強い決意を語りました。被災地の復興は長期にわたる課題であり、一過性ではない支援の重要性を改めて示しています。

町野町で、情報が途絶えがちだった震災直後から重要な役割を果たしているのが、臨時災害放送局‟まちのラジオ”です。

地域の人たちが、震災直後に情報が届かないという課題に直面し、それを解決するために臨時災害放送局として立ち上げたのが、このラジオ局です。周波数は88.2MHzで、地域住民の‟情報拠点”として機能しています。

今井さんは‟まちのラジオ”の生放送にゲストとして出演。パーソナリティを務める住民たちは、サプライズ訪問に「翼さん来たら、みんな喜びますよ」と笑顔を見せました。

ラジオ放送の中で今井さんは、復旧が遅れている町の現状を改めて感じた一方で、ラジオ局のみなさんや、地元の人たちの元気で明るい表情に接し、「僕のほうが元気をいただいています」と感謝の気持ちを伝えました。厳しい現実の中でも、前向きに生きる人々の姿が、今井さんにとって大きな力になったようです。

また、今井さんは地域住民の交流の場となっている‟みんなのたまりば〜まちのベース〜”も訪問しました。ここは、単なる物資の配給所ではなく、人々が集い、語らい、笑顔を取り戻すための‟心の拠り所”となっています。

たまりばでは、食料品の提供や衣類の配布、交流イベントなどが行われています。ある住民は、「あんなひどいことがあったと思い出すよりも、集まって話して、少し忘れて」いること、そして「自分の家行くと家はないんですけど、みなさんの笑顔で助かっている」と、本音を打ち明けました。地域の絆と笑顔が何よりの支えであることを表しています。

能登半島豪雨の後、身内を亡くした話もありました。ある女性は、「じいちゃんが去年(2024)の11月に亡くなった。この大水の時に病院に連れて行って、そのまま…」と、辛い体験を語りました。地震に追い打ちをかけた豪雨災害、その後の混乱が、人々の命を奪い、深い悲しみを残した現実があります。

痛みを抱えながらも、前に進もうとする能登の人々を見た今井さんは、ラジオでみなさんに向けた応援メッセージとして、壁に‟ひとりじゃない 大丈夫”と書き込みました。

そして、「みなさんそれぞれに抱いた悲しみであったり、言葉にできない思いをされたと思う…けど、いまを生きる。一歩ずつ歩んでいくことの大切さを僕のほうが学んでいる」と語り、被災地の方々から逆に生きる力を学んだことを明かしました。

復旧・復興が間に合っていない現実に、今井さんは最後に強いメッセージを残します。

「そんな中でも、みなさんが前を向いて、みんなで輪になって前進していく気持ちを感じたので、僕自身も微力ではあるけど、アクションを1回だけじゃなくて起こし続けるということを大事にしたい」

今井翼さんの能登訪問は、被災地の現状と、そこから立ち上がろうとする人々の‟いまを生きる力”、そして情報と心の交流の重要性を浮き彫りにしました。彼の「寄り添い続ける」という言葉は、私たち一人ひとりにも、復興への関心を継続し、できる支援を続けることの大切さを問いかけています。

取材の様子はMROラジオで11月1日(土)よる8時から、聞くことができます。