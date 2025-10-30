必要なモノ、不要なモノを整理するにはどうすればいいか。片づけのプロの下村志保美さんは「『捨てる』ことから手をつけてしまうと、せっかく片づけたいと思い立っても、ただつらく苦しいだけになってしまう。片づけをスムーズに進めるためには、『持っていたい』モノをポジティブに選ぶといい」という――。

※本稿は、下村志保美『がんばらない片づけ』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■ワクワクしながら「残すモノ」を決める

「片づける」＝「捨てる」、そう思っている方は多いのではないでしょうか？

しかしそれだと「捨てる」が苦手な人は、その時点でストップがかかってしまいますよね？

今の片づけの流行は「モノが少ない暮らし」が理想とされ、ブログやSNS、収納本などでは、モノが少ないスッキリとした部屋の写真がお手本のようにたくさん掲載されています。

でも、いざ片づけ始めてモノを捨てようとすると、どれも必要なモノに思え、何も捨てられないという人がとても多いのです。

捨てることが苦手な人が「捨てる」から片づけを始めてしまうと、いきなりその苦手なことに手をつけることになります。

当然ながら、苦手なことをやろうとすると心理的な抵抗が起こります。そして「片づけるには捨てるしかない。だけど捨てるのは苦手。だから自分には片づけられるわけがない」となってしまうのです。

■「捨てる」ことは苦手でもいい

「捨てる」ことは、「捨てて後悔したらどうしよう」「使えるのにもったいない」「無駄な買い物をしてしまった」という不安や罪悪感につながります。

それは、今までの自分のモノの持ち方や買い物の失敗と向き合うということ。そんな自分の失敗を認めることは誰だってイヤなものです。

ですから、「まだ使えるから、いつか使うかもしれないから」という言葉を使って避けようとします。

でも実は、片づけのプロであっても同じ。私も、「捨てる」ことは決してワクワクする行為ではありませんし、イヤな気持ちにもなります。

誰にとってもネガティブな気持ちになる「捨てる」ことから手をつけてしまうと、せっかく片づけたいと思い立っても、ただつらく苦しいだけになってしまいます。

しかし、モノがあまりにも多すぎる状態では片づけはうまくいかない、というのもまた真実です。

では「捨てる」から始めないとすれば、いったい片づけは何から始めればいいのでしょうか？

■自分の価値観がわかる「ポジティブな片づけ」

モノを減らす方法は「捨てる」モノを選ぶことだけではありません。

片づけをスムーズに進めるためには、モノをポジティブに選べばいいのです。つまり「捨てる」モノではなく、「持っていたい」モノを選ぶのです。

自分が好きなモノだったり、着心地が良い洋服、使いやすい食器……と、ポジティブな感情で「持っていたい」モノを選んでいけば、気持ちも前向きになり、片づけが進みます。

そうして一つずつ持っていたい理由を考えながら選んでいき、最後まで選ばれなかったモノを手に取って、考えてみてください。

着心地が悪いとか、今のライフスタイルに合わないなど、最後まで選ばれなかった理由が明確に出てくるはずです。

持っていたい理由は、人それぞれです。「好きだから」「機能的だから」「必要だから」などの思いが心の中に自然に湧いてきます。

一つ一つ手に取って選ぶ作業は大変かもしれませんが、この作業を繰り返すことで、自分がモノを持つ基準、価値観が明確になってきます。

「持っていたい」を選び続けて、残ったモノが手放すモノ。

「捨てる」は片づけの方法ではなく、結果でしかないのです。

■「捨てていいかな」と迷うモノは捨てる

「これは捨てていいですよね？」

お客様とのプライベートレッスンの最中に、よくこのように質問されます。

書類のように保存のルールを確認したい場合は別として、洋服や化粧品、文房具であれば、ほとんどの場合、「私なら手放しますね」とお答えします。

なぜなら私に質問するという時点で、すでにご自身の中で「手放していい」と思っているはずだから。

本当に持っていたいモノであれば迷わないし、私に判断を求めることはありません。

迷うというのはそれを残すかどうかを決めるとき、「まだ使える」「高かったから」「ブランドモノだから」というモノの価値で判断しようとしているのです。

モノの価値はときに「持っていたい」という自分の価値観を惑わせることがあります。だからそんなときには家族や友人、そして私のような第三者の価値観を借りて判断すればいいのです。

気負いすぎず、完璧を求めない、迷ったら誰かの助けを借りる、そのゆとりが「ポジティブな片づけ」につながります。

■「捨てる」は自分と向き合うこと

タグがついたままの洋服や、数回しか使わなかったバッグを処分したりして、「もったいないことをしてしまった……」と、落ち込んでしまったことはありませんか？

安いから、流行っているからとあまりよく考えずにモノを買ってしまった結果、ほとんど使うことなく捨てることになり、罪悪感を持った経験は誰にでもあるのではないかと思います。

以前、私も思いきってたくさんのモノを捨てたことがあります。当時の私は憧れの人の素敵な部屋のまねをして、いろいろな収納方法にもチャレンジしていました。

収納用品もかなり揃えていましたが、あるとき、収納を工夫することに疲れを感じ、「もっとラクな片づけがしたい」と、自分の持ち物をすべて見直しました。

特にクローゼットです。

洋服に関しては、流行や今の自分に似合うかを考えると、手放すことにもそれほど抵抗はありませんでした。ですが、それらが入っていた収納用品の処分にはかなりの精神的ダメージを受けました。

処分することは大変ですし、つらいことですが、一度はモノを捨てる経験をして、買い物の失敗と向き合うことは必要な痛みです。

この痛みを知っていれば、この先の買い物は慎重になりますし、捨てるときのつらさがわかるからこそ不要なモノを家に持ち込まなくなります。

実は、「モノを捨てるのが苦手」という人のほうが、「とりあえず買っておこう」「無料だしもらっておこう」と簡単に家の中にモノを入れる傾向があります。それはこの痛みをあまり経験していないから。

お客様の中には、「以前がんばって片づけたけど、リバウンドしちゃったんです」という方もいます。

それはその片づけ方がお客様に合わなかったことも考えられますが、お客様ご自身、またはそのご家族の買い物の仕方や生活習慣などが変わっていないことが原因であることも多いのです。

■本当にもったいないのは、必要ないモノを買うこと

「もったいない」は美しい言葉ではありますが、痛みからの逃げ道になってしまうことがあります。

本当にもったいないのは、必要ないモノを買うこと。

必要ないモノに生活スペースが圧迫されていること。

必要ないモノにあなたの大切な時間と手間をうばわれていること。

「もったいない」だけのモノが、あなたのストレスになっていませんか？

「捨てたくないから、もらわないし、買わない」――これは、部屋が片づいている人の多くが持っている考え方です。

「もったいない」気持ちをモノではなく、その家で暮らす自分たちに向けましょう。

そして、自分の家やこれからの人生に必要ないと思ったモノは手放し、今後は「不要なモノは家に持ち込まない」と決めることも大切です。

自分に必要なモノだけに囲まれた生活をすれば、「捨てなきゃ！」「片づけなきゃ！」と考える必要はありません。

何より、片づけをがんばる必要もありません。

時間も手間も心も、あなたにとって何か別の有意義なことに使えるはずです。

■「残したいモノ」の失敗しない選び方

持っていたいモノの見極めは、それほど難しいことではありません。ですが、もしも「モノが多くて一気に決められない」「いったい自分は何を持っていたいの？」と迷ったときは、ぜひ「持っていたいモノベストテン」を決めてみてください。

ワクワクする順、好きな順、使いやすい順など、自分が順位をつけやすいやり方でかまいません。

洋服ならデザインや色が好きなモノ、着心地の良いモノ、人にほめられたモノ、機能的で便利なモノ……など、残す理由を考えて、自分の基準で選んでみましょう。

そして、ベストテンの順にクローゼットに戻してみてください。もちろん洋服は、年間10着以上あるでしょうから、ベスト30、ベスト50でもいいですよ。

子ども部屋にあるおもちゃ箱なら、その中に入るだけのおもちゃを選びます。子どもにも「好きな順番に、おもちゃを箱に戻していこうね」と話し、残したいおもちゃを一緒に選んでいきます。

おもちゃ箱がいっぱいになれば、「あら！ おもちゃ箱がいっぱいになっちゃったね。じゃあ、これは違うところに置こうね」と言えば、すんなりと片づけが進むはず。

「どれ、捨てる？」と聞くより効果的ですし、子どものうちから選ぶ訓練を重ねておくと、片づけ上手な大人に育ちます。

大人も子どもも持っていたいモノを選んでいるうちに、「着心地が良い」「素材が好き」「色が好き」「気がつくとよく使っている」など、自分が本当に持っていたいモノの基準が見えてきます。

そうすると「自分が本当にほしいモノ」「自分が本当に使いたいモノ」を選べるようになり、買い物の失敗も減っていくわけです。

■「好きな場所」から「小さな範囲」でスタート

残したいモノを選ぶときは、スタートは自分の好きな場所から。ポジティブな気持ちで片づけを継続させるためにも、料理好きな人はキッチンから、ファッション好きな人はクローゼットから始めてみるのもおすすめです。

まずは、片づけようと決めた場所のモノをすべて出します。しかし、いざ自分の持ち物を全部出してみると、想像よりもモノが多いことに驚くかもしれません。

「選ぶ」という作業は、たとえ残したいモノを選ぶというポジティブなものであっても「選択疲れ」という言葉があるくらい、とても疲れる作業です。

実際にやってみるとわかりますが、最初のうちはワクワクしながらできても、作業を続けていくうちに、後半は猛烈に疲れを感じるようになります。

繰り返しになりますが、途中で「もう無理！」と、いきなり心が折れることのないように、「今日1日でキッチン全体をやる！」というように欲張らず、「今日はこの引き出し1つから」など、小さな範囲から始めることがポイントです。

そして、忘れてはいけないのは、家族のモノはそれぞれに任せること。つい口を出したくなりますが、夫のモノも、子どものモノも、それぞれ自分で選んでもらいます。

残すモノは、あくまで自分の基準でしか選ぶことはできませんし、手放すとしても勝手に判断されては納得できないからです。

自分の理想の生活をキープするためにも、それぞれが自分でやるようにしましょう。

■大事な思い出は「思い出箱」で管理する

今は使ってはいないけれど、どうしても残しておきたいと思うのが“思い出の品”です。ついつい量が多くなってしまい、管理できていない方が多いのも事実です。

しかし、大切な思い出を大切に保管していくには、ある程度の量を定めておくことが必要です。

私のおすすめは、「箱に入るぶんだけ」と入れる量を決めること。増えていくばかりの思い出の品をその時々で選りすぐりながら、残したい順番に「思い出箱」に収めていきます。

思い出箱は家族それぞれに1つずつ作ります。それは、思い出として残したいモノの基準も量も家族それぞれ違うからです。周囲から見たら「捨てればいいのに」と思うモノでも本人にとっては大切なモノ、ということはよくあります。

また、誰にとっての思い出かということも意識してみましょう。お子さんが書いてくれた母の日の似顔絵は、お母さんが残したいのであれば、お母さんの思い出箱に入れましょう。

思い出箱の大きさも人それぞれ違います。家族であっても同じ箱で揃える必要はありません。また「入りきらない」と感じたら大きな箱に替えてもかまいません。

片づけをしていて残そうかどうか迷うモノの定番が、この思い出が絡むモノです。

■箱がいっぱいになったら、一度全部出して中を見直す

もうボロボロだけど大切な人にもらったキーホルダーとか、もう着ないけど初任給で買った服とか、そういうモノはすぐに判断する必要はありません。

ひとまず思い出箱に入れておけばいいのです。

そうしていくうちに自分の持ちたい思い出のモノが増え、その量にびっくりするかもしれません。その量の多さに気がついたら、「こんなにいらない」と思えるようになり、そこからまた選ぶことができるようになります。

以前、こんなことがありました。私が夫の実家を片づけていたときに、今は成人している娘のベビーシューズが10足近く出てきたのです。

小さいころって足のサイズがどんどん大きくなり、その都度買い替えるので、これも思い出ですよね。

でもなぜこんなにたくさん置いてあるのだろうと思い返せば、夫の転勤で中東へ引っ越しをする際に、惜しくて処分することができず、とりあえず夫の実家に送っていたのでした。

靴の箱を開けてみると、カビが生えて変色していたので即処分です。

とっておきたい思い出の品も、管理できなければ意味がない。

思い出箱は、日々の暮らしの中で「これは思い出箱に入れたいな」と思ったときにすぐ入れられるような場所に置いておくといいですよ。そして、箱がいっぱいになったら、一度全部出して中を見直してみましょう。

風を通すことになりますし、「懐かしいなぁ」と心が温まる時間を持つことができるはずです。

■懐かしい思い出の写真がランダムに表示

思い出の品の中で、写真の管理におすすめなのが、デジタル化。デジタルデータであれば場所をとらないし、比較的キレイなまま劣化も心配なく残せます。たとえば、お子さんが独立するときに持たせたいと思ったときも簡単に渡せます。

業者にお願いする場合はコストがかかりますが、自宅での収納スペースや写真がどんどん劣化していくことなどを考えると、その価値はあります。

最近では、卒業アルバムや、プリントした写真が貼ってある思い出のアルバムも、そのまままるごとのデータ化も可能です。

ビデオや8ミリ映像も一緒にデータ化して、タブレットやスマホで手軽に見ることができます。懐かしい思い出の写真がランダムに表示されるデジタルフォトフレームもおすすめです。

■思い出にこだわりすぎず、今の暮らしを大切に

思い出の品に関して、少しだけ私の経験を紹介させてください。

2001年にアメリカで同時多発テロが起こったとき、私たち家族は夫の海外赴任で中東地域に住んでいました。

緊急事態にともない、翌日の飛行機で帰国することになりました。国際情勢が落ち着いたとしてもまた帰って来られるかどうかがわからない中での荷造りは、とても悩ましいものでした。

この事態の中で「スーツケースに何を詰めるか」を考えたときに、最初に思い浮かんだのが、娘の赤ちゃん時代からの写真でした。

ですが、他に持ち帰らなくてはならないモノもありますから、何冊もある重たいアルバムをすべて持ち帰ることは物理的に無理でした。

しかしよく考えてみると、写りの良いものは実家に送っていました。「写真以外で次に何を持って帰りたいか？」と考えましたが、特に思い浮かぶものもありませんでした。結果としてほとんど空っぽのスーツケースで帰国しました。

「思い出」は大切だけど、それ以上に家族が健康で、無事に暮らせれば他には何もいらない、それがはっきりわかった私の体験です。

思い出の品を手放すまでは「後悔するのではないか」と、ちょっとした恐怖にも似た気持ちになることがあります。

そして親は、子どもの思い出を神聖化しがちですが、子ども自身のそれとは温度差があります。子どもは「別にいらない」と思っているのに、親にとっての大切なものである場合がほとんどです。

思い出も過剰な量を持ちすぎると、自分が老いてそれを管理できなくなったときに困る人が出てきます。

「自分が死んだら、それを片づけるのは誰？」という視点を持っておくことも大切です。

■いただきモノは相手の気持ちを受け取り、すぐに使う

プレゼントは、相手から「どうぞ」と渡されて、こちらが「ありがとう」と受け取った時点で、その使命は終わっています。ですから、「もらったモノだから手放してはいけない」と、それほど思いつめる必要はありません。

下村志保美『がんばらない片づけ』（三笠書房）

受け止めるべきは、プレゼントをくださった相手の「あなたにプレゼントを贈りたい」という気持ちです。

せっかくのいただきモノですから「そのうちに」「何かのときに」と、使う決断の先延ばしをするのはやめましょう。

すぐ使う、すぐ食べる。もしくは、いつ使うか、いつ食べるか、いつ手放すかを決めてしまいましょう。

いただきモノのハムや珍しいゼリーも、「せっかくだから特別なときに」などと思っていると、そのうちに冷蔵庫の中で賞味期限切れになってしまいます。

また、私が子どもの学校でバザー係をしたときのことです。

各家庭から提供された、贈答品と思われるせっかくの新しいシーツやタオルが、時間を経て日焼けで黄ばんでいたり、カビ臭くなっていたりして、バザー品として販売できなかったものも多くありました。

珍しいモノ、高価なモノを普段使いにするのはもったいないと思いがちですが、本当にもったいないのは、使わないまま価値がなくなってしまうことです。

下村 志保美（しもむら・しほみ）

家計アドバイザー

1968年、愛媛県松山市生まれ。「空間・お金・心」の3つを整えることで、忙しい女性をサポートする「PRECIOUS DAYS」を主宰。2014年に片づけのプロとして起業。訪問やオンラインでの整理収納レッスンをはじめ、各種講演やコンサルティング、ESSE onlineでの記事執筆、家計アドバイザーとしての活動など、多岐にわたって活躍する。著書に『『「お金が貯まる家」にはものが少ない』（扶桑社刊）、『片づけのプロが教える心地いい暮らしの整え方』（三笠書房刊）がある。

（家計アドバイザー 下村 志保美）