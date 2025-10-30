「こういう駒しか使えないのに…」ロバーツ監督のブルペン運用を地元記者が“擁護”「どうやって批判できるだろうか？」

ドジャースはリリーフ陣が粘り切れない状態が続く(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月29日、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に1−6で敗れ、王手をかけられた。世界一連覇へ崖っぷちに立たされた。

【動画】まさか…史上初となった、スネルが初回先頭から二者連続アーチを浴びたシーン

先発のブレーク・スネルは初回にデービス・シュナイダーに先頭打者アーチを浴びると、2番のウラジーミル・ゲレーロJr.にも一発を浴びて2者連続被弾。いきなり出鼻をくじかれてしまった。さらに、4回にも三塁打と犠飛で3点目を失った。

だが、4回、5回、6回と無失点で終えた左腕は、7回にもマウンドに上がり、一死一、三塁でデービス・シュナイダーを空振り三振に切って取ると、ゲレーロJr.を迎えたところでエドガルド・エンリケスに交代した。

だが、そのエンリケスはいきなり暴投で失点し、ボー・ビシェットには右前適時打を浴びて1−5とリードを広げられてしまった。8回には3番手のアンソニー・バンダも失点し、この日もリリーフ陣が粘り切れずに追加点を奪われてしまった。