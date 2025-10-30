ウェンディーズ、「チキン竜田バーガー」7年ぶりに復活/和の旨味×サクサク食感の竜田チキンを使用【11月6日〜12月10日】

ハンバーガーチェーン「ウェンディーズ･ファーストキッチン」は、全店(一部店舗を除く)で「チキン竜田バーガー」を2025年11月6日(木)から12月10日(水)までの期間限定で販売する。「チキン竜田バーガー」の登場は7年ぶりとなる。単品490円、セット650円。

〈「チキン竜田バーガー」の特徴〉

出汁を効かせた下味で仕上げたチキン竜田に、程よい酸味が特徴のマヨネーズとレタスを組み合わせた。和の旨味を楽しむことができる一品。「チキン竜田バーガー」の登場は7年ぶりとなる。

〈販売概要〉

◆販売期間:2025年11月6日(木)〜12月10日(水)

※在庫がなくなり次第終了。

◆販売店舗:全国のウェンディーズ･ファーストキッチン店舗

※新宿南口店、アクアシティお台場店、中目黒駅前店、難波戎橋店、天保山マーケットプレース店、京都新京極店では販売なし。

〈「ウェンディーズ･ファーストキッチン」とは〉

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy’s」と日本生まれの「First Kitchen」がコラボレーションしたブランド。本格的なアメリカンバーガーに加え、オリジナル生パスタなども楽しめるファストフード店として、関東･関西を中心に76店舗(2025年10月30日時点)を展開している。

ウェンディーズ･ファーストキッチン