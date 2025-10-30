モデル一家・前田典子、“還暦パーティー”で夫・日比野玲＆長男と仲むつまじい親子の光景に「素敵すぎるご夫婦に、イケメンご子息」「還暦に見えなすぎます、、、」
“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（60）と夫でモデルの日比野玲（64）が30日までに、それぞれ自身のインスタグラムを更新。前田が今月20日に還暦を迎え、夫婦でのランチやパーティーでの家族の仲むつまじい写真や動画を公開した。
【写真】「素敵すぎるご夫婦に、イケメンご子息」バースデーランチ＆還暦パーティーで家族の仲むつまじい様子を公開した前田典子＆日比野玲 ※長男の写真は3枚目
前田の投稿では、「昭和40年10月20日生まれ 巳年1965年生まれ 本日、還暦になりました 57ぐらいからもうすぐ還暦だね！と言われ続けやっと還暦を迎えてスッキリした誕生日 還暦界隈ワイワイ 4歳上の夫が先に進んでくれているから60代への免疫もバッチリ」とつづり、お祝いプレートを前にしたソロショットと夫・日比野とバースデーランチでの仲むつまじい2ショット写真や動画をアップ。「これから何やろうか？また、新しい扉を開いていくよ〜」と今後への期待もつづった。
また日比野の投稿では、「前田さん、還暦〜〜!!時が過ぎるのが早過ぎる!! #還暦パーティー #バースデーランチ #あるね〜〜〜」とつづり、パーティーでの夫婦ショットや、長男でモデルの山口リュウと日比野の仲良し親子ショットを披露した。
これらの投稿にコメント欄では「か、還暦に見えなすぎます、、、」「素敵すぎるご夫婦に、イケメンご子息 ずーっと眺めていられます」「60カラットおめでとうございます ますます素敵に輝いて、たくさんの笑顔を見せてください」「いつもパワフルで綺麗で、憧れの先輩です」「世界で1番水着似合う60歳」などの声が寄せられている。
