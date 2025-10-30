コンプレックスを指摘されたら、どう対応するといいか。明治大学文学部教授の齋藤孝さんは「コンプレックスというのは、どうにでもいいかえられる。たとえばぼくは足が短いけれど、『足が短いほうが相撲は強い』と思っているので、もし『足短いね』とからかわれたとしても平気だ。『そうそう、足は短く仕上げてるんだよ』と、冗談っぽく流せばいい」という――。

※本稿は、齋藤孝『上機嫌の魔法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■ふしぎと気持ちが通じ合う友だちの種類

中高生に限らないかもしれませんが、たとえば友だちの心ない言葉に傷つけられたり、逆に自分が不用意な発言をして友だちを傷つけたり。あるいは自分が不機嫌になって、つい友だちに八つ当たりしてしまったり……。そんなことがあると落ち込みますよね。

いつも上機嫌でつき合いたいのに、なかなかうまくいかないと悩んでいる人は少なくないでしょう。ぼくは、友だちといい感情でつき合えるかどうかは、お互いの関係性やパターンも影響しているように思います。

仲のいい友だちとは、「相性がいい」、つまり互いに共感する部分が多いと感じるものです。ふしぎと気持ちが通じ合う、という感じがあると思います。

それはなぜなのか。ひと言でいえば、

「価値観や考え方が似ている」

ということでしょう。

たとえば、性格が似ているとか、住んでいる場所が近いとか、ほかには家庭環境が似ているとか、学校の成績が似たり寄ったり、とかいったことは、仲よくなるきっかけの一つにはなります。

しかし、相性というのは、「これが好き」「これはリスペクト（尊敬）できる」「これをしていると楽しい」「これに興味がある」「これは嫌い」「これはどうでもいい」などの「これ」が一致していることのほうが重要になってきます。

■価値観の似ている人と、ていねいに長くつき合う

部活仲間がそうです。たとえばブラスバンド部は音楽好きの集まりだし、バスケットボール部の部員はみんなバスケが好き。好きなことが同じ人が集まっています。だから基本、気の合う人が見つかりやすいのです。

ぼくは中学・高校とテニス部に所属していて、自分の学校だけではなく他校のテニス部の子たちともすごく仲よくなりました。

なかでも「もっと上手になりたい！」という気持ちを共有していた別の中学の友だちとは、二人で毎朝六時にコートに集合して一時間半くらい練習してから学校に行っていました。

じつはぼくは朝が苦手なのですが、テニスのためなら、また仲間と練習をするためなら、なんのその。苦もなく早起きできました。

ほかには、「勉強が大事」という価値観でつながっていた友だちもいます。

高校はそれぞれ別の学校に進みましたが、しょっちゅう会ったり、電話をしたりして、「次に会うときまでにこの本を読もう」「この問題集をぜんぶ終わらせよう」などと約束して、二人で一生懸命、でも楽しく勉強しました。

勉強で互いのわからないところを教え合ったり、一緒に問題を解いたり、あるいは同じ本を読んで感想をいい合ったり、自分の読んだ本を紹介し合ったり。とても楽しいときを過ごしたことを覚えています。

こんなふうに価値観の似ている友だちと一緒にいると、とても盛り上がります。当然、上機嫌でいられます。

つまり、価値観の似ている人を見つけて、ていねいに長くつき合うことは「上機嫌の魔法」の一つなのです。

ぼくも中学のときのこの友だちと大学・大学院まで一緒に過ごした青春時代は宝物です。中学・高校の友だちとは、さすがに学生時代のころのように頻繁に会うことはありませんが、会えば楽しく盛り上がりますし、しばらく会わなくても気持ちはわかり合えます。価値観を共有した友だちとは、いつまでも上機嫌な関係性を保てると実感しています。

■距離が近すぎると、ついよけいなひと言も

しかし、すごく仲よくなっても、距離が近くなりすぎるとうまくいかなくなる、ということがよくあります。

そのいい例が家族です。親とでも、きょうだいとでも、遠慮なくいいたいことをいい合えるため、ぶつかりやすいのです。

「何をいっても、何をしても、許してもらえる」

と思って、甘えている部分もあるでしょう。

友だち関係でも、仲がよくて距離が近すぎると、気安さゆえか、ついよけいなひと言をいってしまって、お互い不愉快な思いをしてしまうことになりやすいのです。

お互いが機嫌よくいられる関係のポイントは、相手の「逆鱗にふれる」ようなことはいわないこと、しないことです。

この「逆鱗」という言葉は、中国・韓非子の故事に由来します。

伝説の神獣とあがめられている龍には、八十一枚の鱗が生えていますが、あごの下の一枚だけは逆さに生えています。それを「逆鱗」といいます。ここにふれられると、龍は怒ってその人を殺すとされています。

では、人にある「逆鱗」とはなんでしょうか。

ずばり、コンプレックスです。心の距離が近いと、つい相手の痛いところを指摘してしまいがちですが、どんなに仲がよくても、いわれたほうはものすごく頭にきます。怒りをあらわにしないまでも、内心、不機嫌になっていくのは間違いありません。

とくに容姿や能力に関わることは、本人がどう思っているかがわかりにくいので、よかれと思っても話題にしないほうが無難です。話題にするなら、ほめるときだけに限りましょう。

■コンプレックスを指摘されても上手く受け流す技

また逆の立場、つまり自分のコンプレックスを指摘されることもあるでしょう。そういうときに不機嫌になるのを防ぐ、心の持ちようというものがあります。

それは、「コンプレックスを長所として認識する」こと。

そうすれば、コンプレックスを“逆鱗化”させずにすみます。

たとえばぼくは足が短いけれど、「足が短いほうが相撲は強い」と思っているので、もし「足短いね」とからかわれたとしても平気です。「そうそう、足は短く仕上げてるんだよ」と、冗談っぽく流すことができます。

この「仕上げている」という言葉は、けっこう使えます。

たとえば、

「目はね、ゴミが入らないように、小さめに仕上げてるんだ」とか、

「顔はね、気が小さいから、せめて顔だけでもと、大きく仕上げてるんだ」

「鼻はね、嗅覚をよくしようと、穴を大きめに仕上げてるんだ」

といった具合に。

アメリカの発明家トーマス・エジソン（1847〜1931年）は、「耳が不自由だから集中しやすかった」といっています。

それにコンプレックスというのは、どうにでもいいかえられます。

たとえば「勉強ができない」ことがコンプレックスなら、「勉強に関しては、伸びしろしかない」と考える。そうすると、気になるところを指摘されても、前向きに受け止められるようになります。

また日ごろから、「のんびりしたところがある」なら「何ごともていねいにやるタイプ」、「優柔不断でなかなか決められない」なら「慎重な性格」などとあえていい方向に考えていいかえるクセをつけるといい。そうすると、逆鱗が逆鱗でなくなります。

ただし、あんまりしつこく人のコンプレックスを突いてくるようなら、その人とは距離を置いたほうがいい。

昔から「触らぬ神にたたりなし」といわれるように、接しなくてすむ程度に距離を置いていれば、自分の心の安全は守られます。いやな思いをさせられることの多い人とは、無理して仲よくする必要はないのです。「君子、危きに近寄らず」です。

■相手の逆鱗に「人間観察」で敏感になる

もちろんコンプレックス以外にも逆鱗はあります。何がその人にとっての逆鱗かを見分けることも大事です。

その練習になるのが「人間観察」です。

親きょうだいはもとより、友だち、先生や近所の大人、知り合いなど、さまざまな人の言動や表情などを、

「この人はいま、心地よく感じているのかな。それとも不快に思っているのかな。ご機嫌かな。不機嫌かな」

という視点から観察するのです。

たとえば、母親に対して、これをいったらお母さんが怒るとか、こういういい方をしたらお母さんがキレるとか、なんとなくわかっているはずです。

そのお母さんとのやり取りを絶妙に表現しているのが、YouTubeで話題になったお笑いコンビ・ラランドのサーヤさんの「お母さんヒス構文」です。

ヒス構文とは、ヒステリックな構文という意味ですが、サーヤさんの実体験にもとづくお母さんとのやりとりは秀逸で、ふだん母親との会話でありがちな展開をよくつかんでいると感心します。

そのYouTubeの「お母さんヒス構文」では、母親が家族にいわれたことに対して論理を飛躍させたり論点をすりかえたりして、ヒステリックに返してくる例がいろいろ出てきます。

たとえば「友だちのうちで飲んだ麦茶がおいしかった」といっただけで、

「え、お母さんがつくった麦茶よりもおいしいってこと？ じゃあ、友だちのうちに養子にもらわれればいい」

と、話がどんどん飛躍する、みたいなことです。

ほかにも「お母さんが邪魔ってこと？ お母さんに死ねっていうの？」なんて大胆な結論で話が終わってしまうような構文もあるようです。

■「お母さんヒス構文」にみる他者理解

多くの視聴者にとっては、「お母さん、あるある」で、話題になるのもわかります。構文そのものもおもしろいですが、そこでぼくが気づいたのは、この構文を見て、「これ見て、母親がいろいろいってきても笑えるようになった」とか「ああ、お母さんまたいってるな」とか、「ちょっとやさしくしてあげようと思いました」みたいな書き込みも見られたということ。

齋藤孝『上機嫌の魔法』（三笠書房）

おもしろおかしくまとめられた構文に「あるある」と共感しながら、一方で「そういえば母親も忙しいし、キレるのも無理ないかもな」といった“他者理解”がそこにあるように感じます。お母さんの愛がわかっているからこその構文です。

お母さんだけではなく、いろんな人の言動を観察しましょう。すると、「そうくるなら、こういえばいいよね」と、そのヒス構文をなだめる構文ができるはずです。

すると、だんだんと「こういうときにこうなる」みたいな“構文”がわかってきて、よりスムーズな人間関係の形成に役立てることができると思います。

----------

齋藤 孝（さいとう・たかし）

明治大学文学部教授

1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業後、同大大学院教育学研究科博士課程等を経て、現職。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。ベストセラー作家、文化人として多くのメディアに登場。著書に『孤独を生きる』（PHP新書）、『50歳からの孤独入門』（朝日新書）、『孤独のチカラ』（新潮文庫）、『友だちってひつようなの？』（PHP研究所）、『友だちって何だろう？』（誠文堂新光社）、『リア王症候群にならない 脱！不機嫌オヤジ』（徳間書店）等がある。著書発行部数は1000万部を超える。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」総合指導を務める。

----------

（明治大学文学部教授 齋藤 孝）