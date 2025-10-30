TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」

TVアニメ『かくりよの宿飯』第二期がTOKYO MX、AT-Xにて放送＆配信中。"あやかし"たちが暮らす異世界「かくりよ」を舞台に、料理を通して絆を育む物語が再び幕を開けた。

今回は、主人公・葵を演じる東山奈央にインタビューを実施。第一期を経て感じたキャラクターの成長や、印象的な台詞、収録現場のエピソードやファンへのメッセージまで、7年ぶりの続編に込められた作品への思いを熱く語ってもらった。

――第一期を経て、葵の成長について、どのように感じていますか？

「葵はいつも肝っ玉が据わっていて、どんな逆境にも立ち向かうことができる気丈な女の子です。でもそんな彼女の根底には、親から愛情を受けられなかった孤独な経験があって、だからこそ愛情を分かち合うことや、お腹がいっぱいになることの幸せをより一層感じることができるんです。そんな強さと優しさを持っている彼女は第一期でさまざまな"あやかし"と出会って、たくさんの絆を積み重ねてきたので、第二期はとてもほっこりとした空気感でスタートしたのが印象的でした。ただ、そのあと本当に大変なことが起こってしまうのですが...」

――葵が成長していく過程で、特に印象に残ったシーンや台詞があれば教えてください

「3話の『私、大旦那様のこと、好きよ』はとても好きな台詞です。一見、愛の告白のように見えますがちょっと違っていて、もっと信頼に寄った言葉なんです。『どんなことがあっても大丈夫だよ』と伝えてあげたかったのだと思います。何か秘密を抱えて、"本当の自分が知られてしまったら..."と不安そうにしている大旦那様を勇気づけたくて、そのまっすぐな思いを伝えている葵が素敵だなと感じました。物語の始まりで、葵は大旦那様にさらわれてきたわけですが、そのときのふたりの険悪さは遠い昔のようで...こんなにも心を通わせられたんだなと関係性の変化を感じましたね」

TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」津場木葵(CV：東山奈央) (C)2025 友麻碧・Laruha/KADOKAWA/かくりよの宿飯 弐 製作委員会

――第二期では新しい展開があると思いますが、特に楽しみにしている部分はどこですか？

「物語の舞台となっている、"かくりよの天神屋"というお宿がどうやって生まれたのか、という歴史が紐解かれていったのが私は嬉しかったです。意外なメンバーで創立していて、"だからあのとき一緒にお風呂に入っていたのか...！"という気づきもありました。そして、天神屋がいろいろな人にとって大切な居場所なのだと分かることで、"絶対に守りたい、大旦那様を取り戻したい"という気持ちにさせてくれる大切なエピソードだと感じました」

――他のキャストとの共演について、楽しいエピソードや印象的な瞬間はありましたか？

「先輩後輩みんなで和やかにお話しながらアフレコを行っていたのですが、ちょうどお昼あたりから収録が始まっていたこともあり、お腹が空く時間帯だったんですよね(笑)。"かくりよ"現場の差し入れは、毎回違うお菓子をいただいていたのですが、どれも本当に美味しくて『絶対食べたほうがいい！！』とみんなでおすすめしあって食べていたのが楽しかったです(笑)。スタッフさん、いつも美味しい差し入れをありがとうございました！」

――『かくりよの宿飯』は、料理や食に関するシーンが多く登場しますが、東山さん自身の料理に対する思い入れや得意料理はありますか？

「葵を演じているのに言いづらいのですが、私はまったく料理ができなくて...(苦笑)ただ、かなりゆっくりと時間があれば自分で好きな味を作ることも楽しいなと感じます。難しい調合は分からなくても、ローズマリーを入れて炒めるとお手軽にレストランっぽい味になるという発見もありました(笑)。

料理への思い入れだと、母の手作り料理のピーマンの肉詰めや麻婆豆腐が好きです。どちらにもしいたけが入っているのですが、旨味がグッと上がる感じがするんですよね。どのお店で食べるよりも母が作ったものが一番好きです！」

――本作を楽しみにしているファンの方々へメッセージをお願いいたします

「7年ぶりの続編ということで、再び"かくりよ"の世界に帰ってくることができて本当に嬉しいです。ずっと待っていてくださった皆様ありがとうございます...！物語の中で葵たちはさまざまな逆境に挑んでおりますが、そんな困難を乗り越えて、どうか大旦那様のもとへ近づくことができますように。ぜひ今シーズンも最後まで見守っていてください。そして二期の先もぜひアニメで出来たらとチーム一同願っておりますので、引き続きあたたかな応援をよろしくお願いいたします！」

TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」 (C)2025 友麻碧・Laruha/KADOKAWA/かくりよの宿飯 弐 製作委員会

文＝HOMINIS編集部

放送情報

TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」

2025年10月2日(木)より放送中

放送局：TOKYO MX 、AT-X

※TOKYO MXは毎週(木)0:00〜 AT-Xは毎週(日)21:00〜

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ