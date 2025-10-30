トム・ブラウン『キングオブコント』裏話 みちお、しずる池田に助言も…布川がツッコミ「誰が偉そうに！」
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回「ep.211 まだまだ話すよ！キングオブコント 計画」が、24日に配信された。
【写真】キングオブコントの裏話を行ったトム・ブラウン
前回に引き続き、今回も『キングオブコント2025』決勝の振り返り。本番前、みちおは優勝候補と言われている、しずる・池田が落ち着きなくキョロキョロしているのを発見。池田を喫煙所に誘って「普段通りやればいいだけですから」とアドバイスした。しかし、「しずるさん決勝5回行ってんだぞ、誰が偉そうに喋ってんだよ！」と布川に当然のツッコミを受けることとなってしまった。
『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストプラットフォームで配信中。radikoでは最新回だけでなく、過去回も含めた全エピソードを聴くことができる。
