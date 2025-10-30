政府はきょう、クマ対策について初めての関係閣僚会議を開催し、１１月中旬までに緊急のクマ対策パッケージをとりまとめることを決めました。

県選出の鈴木憲和農林水産大臣は、クマの捕獲強化対策を推進をしていく考えを示しました。

会議のトップを務める木原官房長官は、パッケージの柱として自治体の判断でクマなどに発砲を可能とする「緊急銃猟」を拡大適用し、警察官や狩猟免許を持つ公務員が速やかな駆除を行う体制をとれるよう関係省庁に指示しました。

この会議の中で、鈴木憲和農林水産大臣は「クマの出没が怖くて農作業が行えないなどの心理的な被害が起きている」とし、農林水産省として捕獲強化対策を推進する考えを示しました。

また鈴木憲和農林水産大臣は「私自身も、先日地元集落で柿の木に登って実を食べるクマを見かけたこともありまして、農村における重大な問題であるという風に実感をしております」と話しました。

木原長官は会議で挙げられた緊急のクマ対策パッケージを１１月中旬までにとりまとめるよう指示した上で、必要なら追加の予算措置も検討し実効性の高い対策を実施するよう求めました。